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Прогноз погоды на 21 июня: Украину накроет адская жара

Прогноз погоды на 21 июня
15:13 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине 21 июня удерживается жаркая погода, местами дожди, грозы и град.

В ближайшие сутки в Украине сохранится сухая и жаркая погода, однако днем атмосферный фронт из Центральной Европы принесет осадки на запад страны. Об этом сообщает  Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 21 июня, ожидается погода без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 27-32°; в южной части ночью 19-24°, днем 30-35°.

В западных областях гроза, температура ночью +17...+19°, днем +27...+29°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Карпатах гроза, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

На севере Украины без осадков. Температура ночью +15...+17°, днем +27...+29°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +16..+18°, днем около +28...+30°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +16...+18°, днем +29...+31°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины солнечно, температура ночью +21..+23°, днем около +32...+34°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Крыму без осадков, температура ночью +21...+23°, днем +32...+34°. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+18°, днем около +30°.

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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 июня самая высокая температура днем была +32,8 в 1891 году, самая низкая ночью +7,6 в 1925 году.

22 июня в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-22 м/с, в Карпатах сильные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на западе на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-22°; днем 28-33°, в западной части снижение до 16-23°, в Житомирской области до 21-26°.

В Киеве – ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем при грозе местами возможны шквалы 15-20 м/с.Температура ночью 18-20°, днем около 30°.

20 июня в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°; в Днепре возле Киева 24°.

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Новости Украины, Грозы, Дожди, Жара, Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на 21 июня, Синоптики.
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