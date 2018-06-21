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В Киеве попрощались с известным украинским поэтом Драчом

Прощание с Иваном Драчом во Владимирском соборе
12:20 Сегодня Телеграф
Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко с супругой пришли во Владимирский собор попрощаться с известным украинским поэтом и политиком Иваном Драчом.

Во Владимирском соборе попрощались с умершим поэтом и политиком Иваном Драчом. Украинский поэт, государственный и общественный деятель, первый председатель Народного руха Украины Иван Драч умер на 82-м году жизни утром 19 июня после тяжелой болезни в больнице "Феофания".

Отмечалось, что по завещанию Драча его похоронят в родном селе Телиженцы, рядом с могилой его сына Максима.

Иван Федорович Драч - украинский политик, поэт, прозаик, драматург, критик времен советской эпохи. Родился 17 октября 1936 года, в селе Телиженцы, Украина. В годы СССР был связан с украинскими диссидентами.

Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами Иван Драч создал в 1989 году "Народный рух Украины" (НРУ) - первую официальную украинскую антисоветскую организацию.

Трижды избирался в Верховную Раду Украины. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Украины - "за самоотверженное служение украинскому народу, воплощенное в поэтическом слове и отстаивании идеалов свободы и демократии".

Умер выдающийся украинский поэт Иван Драч

Попрощаться с Драчом пришли многие украинские политики, среди которых премьер-министр Владимир Гройсман и президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня очень тяжелый день. Украина прощается с большим своим сыном - Ивано Драчом. Это мыслитель, философ, поэт, душа нашего народа, шестидесятник, который в конце 80-х - начале 90-х годов на время оставил творчество, чтобы создать крупнейшее свое произведение. Это произведение называется независимость Украины. Первый председатель "Народного руху", политической силы, которая творила независимость, большой мой друг. Сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царствие Небесное", – отметил после церемонии прощания Петр Порошенко.

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