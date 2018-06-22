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Нацполиция готова создать спецподразделение для нужд ООН

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Украинская делегация Нацполиции
17:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: mvs.gov.ua

Новости Украины: Украинская полиция готова к миротворческим операциям под эгидой ООН.

Украинские правоохранительные органы готовы принять активное участие в миротворческих операциях под эгидой ООН, а при необходимости - обеспечить обучение миротворцев с учетом опыта, полученного за время конфликта на востоке Украины.

Об этом председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил во время встречи с начальником управления полиции ООН Департамента миротворческих операций Секретариата ООН Луисом Карильо, сообщает пресс-служба МВД.

"Мы готовы увеличить количество наших работников, насколько это нужно для нужд ООН. В случае, если потребуются специалисты, мы готовы создать спецподразделение. Мы готовы выполнить любую заявку по направлению специалистов, а также обеспечить их обучение", - отметил Князев.

Он добавил, что украинские полицейские за время конфликта в Донбассе получили большой практический опыт. Однако, по его словам, украинская сторона понимает необходимость урегулирования ситуации на востоке Украины без тяжелых потерь среди мирного населения. Поэтому ситуацию следует решать исключительно в рамках миротворческой операции.

"Еще раз хочу акцентировать на нашей готовности и спасибо, что вы отметили роль наших соотечественников", - подчеркнул Князев.

В свою очередь Карильо выразил благодарность украинской стороне за то, что миротворцы из Украины имеют высокий профессиональный уровень и активно участвуют в миротворческих операциях. Он также отметил, что рассчитывает и на дальнейшую помощь в продвижении идей мира от имени ООН.

Отдельно в рамках саммита глава Нацполиции провел двусторонние рабочие встречи с Главным комендантом полиции Республики Польша Ярославом Шимчиком, Председателем полиции Южной Кореи Ли Чул-Сунгом, ассистентом Комиссара полиции Канады Паолой Доннеа и руководителями полицейских ведомств других стран, а также руководством Департамента полиции Нью-Йорка.

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Новости Украины, МВД, Миротворческая миссия, Нацполиция, ООН.
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