Завершено формирование территориальных подразделений КОРД в Украине

Состоялся четырнадцатый выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД (Корпуса оперативно-внезапной действия). Он полностью завершил формирование территориальных подразделений.

Об этом в официальном Twitter-представительстве Министерства внутренних дел Украины написал первый заместитель Главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

В'ячеслав #Аброськін: Сьогодні, 22 червня, відбувся чотирнадцятий випуск бійців підрозділів поліції особливого призначення КОРД у Черкаській і Тернопільській областях. Цей випуск повністю завершив формування територіальних підрозділів @Police_KORD pic.twitter.com/lXG3QqbZ3F — МВС України (@MVS_UA) 22 июня 2018 г.

"Сегодня, 22 июня, состоялся четырнадцатый выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений», - говорится в сообщении.

В мае министр МВД Арсен Аваков сообщал, что в КОРДе будут работать 630 человек.

Как известно, создание и развитие Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины происходит в соответствии с Планом общих действий относительно реализации проекта международной технической помощи. Основанием для этого стало Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и Кабинетом Министров Украины о помощи в отрасли правоохранительной деятельности и уголовной юстиции от 13 марта 2015 года. 4 марта 2016 года первые спецназначенцы после отбора и профессиональной подготовки в Тренинговом центре КОРДа получили сертификаты.