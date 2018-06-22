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Завершено формирование территориальных подразделений КОРД в Украине

КОРД
22:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: В Украине завершили формирование спецподразделений полиции КОРД.

Состоялся четырнадцатый выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД (Корпуса оперативно-внезапной действия). Он полностью завершил формирование территориальных подразделений.

Об этом в официальном Twitter-представительстве Министерства внутренних дел Украины написал первый заместитель Главы Национальной полиции Украины - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

 

"Сегодня, 22 июня, состоялся четырнадцатый выпуск бойцов подразделений полиции особого назначения КОРД в Черкасской и Тернопольской областях. Этот выпуск полностью завершил формирование территориальных подразделений», - говорится в сообщении.

В мае министр МВД Арсен Аваков сообщал, что в КОРДе будут работать 630 человек.

Как известно, создание и развитие Корпуса оперативно-внезапного действия Национальной полиции Украины происходит в соответствии с Планом общих действий относительно реализации проекта международной технической помощи. Основанием для этого стало Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и Кабинетом Министров Украины о помощи в отрасли правоохранительной деятельности и уголовной юстиции от 13 марта 2015 года. 4 марта 2016 года первые спецназначенцы после отбора и профессиональной подготовки в Тренинговом центре КОРДа получили сертификаты.

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Новости Украины, КОРД, Нацполиция, Украина.
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