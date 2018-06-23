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В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе

Граница
07:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава МИД рассказал, как эффективнее бороться с очередями на границе.

Контрольно-пропускные пункты на границе со странами ЕС активнее строятся, если средства из бюджета и международных программ направлять на освоение в регионы.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин на пресс-конференции на Закарпатье, сообщает корреспондент.

"У нас в государстве пока модель такая, что за КПП на границе отвечает таможня ДФС. Из того, что мы видим на наших границах - нам нужно эту логику менять. Почему бы сейчас, в рамках реформы децентрализации, нам средства и финансовые ресурсы, которые мы выделяем из госбюджета и получаем по международным программам, не совместить и не передать в регионы? Мы на уровне коллег-министров МИД встречаемся, о чем-то договариваемся, а потом тендер не происходит. Это нужно передать на уровень регионов - надо, чтобы распределение средств и менеджмент находился здесь. Пусть работают", - сказал Климкин.

Министр заявил, что очереди на границе исчезнут в случае введения совместного с партнерами таможенного контроля. По его словам, польская сторона уже готова внедрять такую инициативу, но венгерская пока нет.

Он также отметил, что знает о проблеме с реконструкцией КПП на границах Закарпатья, да и количество их недостаточное: "Это неприемлемо, когда на протяжении почти 200 км нет ни одного пункта пропуска".

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Новости Украины, Граница, Очереди на границе, Павел Климкин, Украина.
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