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Треть всех дел НАБУ все еще в судах

НАБУ
07:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Каждое третье расследованное НАБУ производство "зависло" в судах.

На сегодняшний день детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование 140 производств и прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции, однако по 47 делах рассмотрение по сути не началось из-за того, что до сих пор не состоялись подготовительные заседания.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"В общем, только по 32 делам от НАБУ и САП приняты судебные решения, однако большинство из них утверждают соглашения о признании вины со второстепенными участниками коррупционных схем. Вынесенные обвинительные приговоры могут стать основанием для возвращения в доход государства средств и имущества, на которые наложен арест на стадии досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В частности, в объединенном производстве по факту нанесения ущерба ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" уже 16 месяцев (с 8 декабря 2016 года) не может состояться подготовительное заседание. Из-за запланированных отпусков судей, следующее заседание назначили на 14 сентября.

В производстве по обвинению судьи Октябрьского районного суда г. Днепропетровска, направленном в суд в январе 2017 года, очередная попытка провести подготовительное заседание в апреле 2018 года не увенчалась успехом из-за отпуска судьи, а также из-за того, что обвиняемый не смог прибыть в зал судебных заседаний. Следующее заседание назначили на 26 июня.

Другой яркий пример – дело в отношении директора ГП "Красный земледелец" и двух частных предпринимателей, которое не могут назначить к рассмотрению уже почти год. 14 мая дело направили в Апелляционный суд Черкасской области для определения подсудности, однако по состоянию на 31 мая 2018 года рассмотрение апелляции еще не назначено, говорится в сообщении.

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Новости Украины, SAP, Коррупция, НАБУ, Украина.
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