Волкер и командующий Нацгвардией провели переговоры

Командующий Нагвардией Юрий Аллеров во время визита в Вашингтон встретился со Специальным представителем США на переговорах по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль и особенности задач Национальной гвардии в рамках Операции объединенных сил, взаимодействие с Вооруженными силами во время выполнения заданий. Пообщались относительно практики интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Еще одной темой на переговорах стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины и Национальной гвардии Калифорнии.

Напомним, что в мае 2018 года Курт Волкер посещал Донецкую область и встречался с Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наєвым, общался с местным населением. Дипломат регулярно выражает поддержку народу Украины в обращает внимание международного сообщества на агрессию России в Украине.