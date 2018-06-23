Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
В МИД Украины рассказали, как уменьшить очереди на границе
Новости: В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади
Новости: ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
ЧМ-2018. Расписание матчей 23 июня
Новости: Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
Общую теорию относительности удалось подтвердить в галактических масштабах
X

День государственной службы: Порошенко поздравил дипломатов

Дипломаты
09:46 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил государственных служащих со 100-летием государственной службы в Украине, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

"Поздравляю вас с 100-летием государственной службы в Украине и профессиональным праздником - Днем государственной службы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с вступлением в силу Закона Украины "О государственной службе" в этой сфере начались изменения, призванные сделать максимально прозрачной и открытой деятельность тех, кто присягнул служить украинскому народу.

"Торжественно обещаю верно служить государству украинском...", – такими словами начинается присяга госслужащего, принятая в 1918 году. Как и 100 лет назад, современные государственные служащие Украины гордо несут это почетное звание. Спасибо за вашу работу и желаю оптимизма, вдохновения и удачи!", - написал П.Порошенко в своем микроблоге Твиттер в субботу.

Президент выразил надежду, что комплексное реформирование государственного управления позволит проводить качественную государственную политику, гарантировать способность достойно держать стратегический курс развития государства, оперативно реагировать на проблемы в обществе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Государственная служба, День государственной службы, Петр Порошенко, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Комфортабельные неолайнеры: в Украине планируют отказаться от маршруток В Украине намерены сузить ширину полос движения на дорогах Климкин и Сийярто в Берегово торжественно вручили дипломы выпускникам

Последние новости

Причудливые и экстраординарные уличные фото японского фотографа (Фото) Тренер сборной Бразилии упал, когда радовался голу Коутиньо (Видео) Под конец июня в Карпатах выпал снег
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 Суд вынес решение по нардепу Савченко
03 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
04 Мэр Киева поставил условие "Нафтогазу" по проблеме с долгами
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
10:18 Польша пока не начало строительство "стены" на границе с Украиной и Беларусью
10:17 Модель из племени в прекрасных снимках начала прошлого века (Фото)
10:16 Пьяное ДТП в Харькове: тело погибшей женщины пробило витрину
10:11 Вера Брежнева поделилась семейными снимками
10:05 Мода 2018: разноцветные графичные стрелки ставшие трендом этого сезона (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Треть всех дел НАБУ все еще в судах
Новости: В МОЗ сообщили, будет ли принимать врач без подписанной декларации с 1 июля
МОЗ: Врачи будут принимать без декларации с 1 июля
Новости: Суд вынес решение по нардепу Савченко
Суд вынес решение по нардепу Савченко
Новости: Рецепт дня: клубничный десерт
Рецепт дня: клубничный десерт
Добавить комментарий
0