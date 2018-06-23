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Сенцов написал кинематографистам из РФ: Спасибо за то, что не молчите

Олег Сенцов
11:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский режиссер Олег Сенцов, который с 14 мая объявил голодовку, написал 22 июня письмо-благодарность российским кинематографистам за поддержку.

Украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо кинематографистам РФ, в котором поблагодарил их за поддержку. Письмо, датированное 22 июня, опубликовал в Facebook продюсер Евгений Гиндилис.

"Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то, что вы делаете.

За то, что не молчите. Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг. Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете, открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому, что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века. Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!", - говорится в письме.

Незаконно осужденный в РФ по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в РФ. В августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

15 июня украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонию к Сенцову. 

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации Геннадия Корниенко срочно предоставить доступ к незаконно заключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Она сообщила о разговоре с адвокатом украинского режиссера Дмитрием Динзе, который вновь посетил Сенцова. 

"Говорит, что Олег очень бледный, мало двигается, почти не встает с кровати. Врачи говорят, что у него уже отказывают почки. Второй кризис (первый был на 26-й день голодовки) может произойти в любой момент. Как предполагает адвокат, с этого момента сразу начнут принудительное кормление", - заявила Денисова.

Сенцов отказывается просить у Путина помилования

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, в том числе журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, Благодарность, Кинематографисты, Олег Сенцов, Письмо, Поддержка, РФ.
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