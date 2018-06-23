Закон о трансплантации опубликован в "Голосе Украины"

Закон Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" опубликован в газете "Голос Украины" 23 июня 2018 года; закон вступает в силу с 24 июня и начинает действовать с 1 января 2019 года. Документ обнародован на сайте издания.

Закон о трансплантации был принят Верховной Радой 17 мая 2018 года и подписан Президентом Украины 19 июня 2018 года.

Закон предусматривает презумпцию несогласия - материал для пересадки может быть получен из тела умершего человека только в случае, если он при жизни дал согласие на трансплантацию.

Согласно статье 16 закона, каждый совершеннолетний дееспособный человек имеет право дать письменное согласие или несогласие на изъятие анатомических материалов из его тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов после его смерти.

У живого донора могут быть изъяты анатомические материалы только при наличии его добровольного и осознанного согласия на донорство анатомических материалов, предоставленного в письменном виде.

Рада установила, что все сведения о согласии или несогласии на донорство вносятся в Единую государственную информационную систему. После внесения указанных сведений в информационную систему трансплантации, согласно законопроекту, отметки о даче лицом согласия или несогласия на посмертное донорство и об изменении этого волеизъявления по желанию лица вносятся в паспорт гражданина Украины или водительские права.

Также закон определяет группы людей, которые не смогут быть донорами. Это дети-сироты, люди, личность которых не установлена, и участники АТО. С целью предотвращения нелегальной трансплантации и торговли органами и/или другими анатомическими материалами законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины в части установления более суровой ответственности за нарушение законодательства в части трансплантации органов и/или других анатомических материалов человеку.

Действие данного закона распространяется на трансплантацию анатомических материалов человеку, осуществление деятельности которого связано с трансплантацией, получение анатомических материалов человека для изготовления биоимплантатов, определения условий применения ксеноимплантатив.

Трансплантация осуществляется на принципах добровольности; гуманности; анонимности; предоставления донорских органов потенциальным реципиентам по медицинским показаниям; бесплатности (кроме гемопоэтических ствольных клеток); соблюдения очередности (кроме семейного и перекрестного донорства); достойного отношения к телу человека в случае посмертного донорства.

Организацию и оказание медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией, в рамках определенных законом полномочий обеспечивают: