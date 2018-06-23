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В Украине зафиксировано 13 случаев "радиоактивного молока"

Молоко
14:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: pixabay

Новости Украины: Госптребслужба признала единичные случаи превышения содержания цезия-137 в некоторых молочных продуктах.

По результатам лабораторных исследований молока за 6 месяцев 2018 года в Украине выявлено 13 случаев превышения содержания радиоактивного вещества (цезия-137) - в Житомирской области.

Об этом сообщает в субботу Держпродспоживслужба.

"Распространенная в СМИ информация о том, что население Ривненщины потребляет молоко, уровень радиоактивного загрязнения которого превышает допустимые нормы, не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе отметили, что спектрометрические исследования сырого молока проводятся на постоянной основе по всей территории Украины, в том числе молока от частных хозяйств и населения.

"С целью проверки обнародованной в масс-медиа информации Госпродпотребслужба провела анализ данных, полученных по результатам спектрометрических исследований молока в Украине за период с 1 января по 15 июня 2018 года. По информации территориальных органов Гопродпотребслужбы, за отчетный период в Украине было проведено всего 102 323 спектрометрических исследования, в том числе в рамках государственного контроля исследованы 101 178 образцов молока сырого и 1 145 молокоперерабатывающими предприятиями (производственный контроль). При этом всего исследованы на содержание стронция-90 - 19 726 образцов и цезия-137 - 84 469 образцов", - отметили в ведомстве.

В сужбе отметили, что "по результатам лабораторных исследований (испытаний) выявлено 13 положительных случаев превышения содержимого цезия-137 только в Житомирской области (пгт Народичи). Молоко было уничтожено".

На данное время в Ривненской области проведено всего 626 спектрометрических лабораторных исследований образцов молока, превышений содержимого стронция-90 и цезия-137 не выявлено, добавили в службе.

Кроме того, как отмечается, по состоянию на сегодняшний день Госпродпотребслужба не получала официальных сообщений относительно повышенного уровня радиоактивного загрязнения молока из Украины ни от импортеров, ни от компетентных органов стран-назначений.

"Вместе с тем отмечаем, что, в случае получения официальных сообщений относительно повышенного уровня радиоактивного загрязнения молока, Госпродпотребслужба будет принимать меры в соответствии с требованиями законодательства", - говорится также в сообщении.

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