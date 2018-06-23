Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году
Геращенко заявила, что Сенцова могли обменять еще в 2016 году
Новости: Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект
Оплата покупок отпечатком пальца: ПриватБанк запускает пилотный проект
Новости: Бельгия 4:1 Тунис: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия 4:1 Тунис: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
В Сети появились новые подробности о беременности Меган Маркл
X

Порошенко поздравил выпускников с завершением учебы

Петр Порошенко с детьми
16:24 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко поздравил выпускников с завершением обучения и пожелал реализовать свои мечтания и планы.

Президент Петр Порошенко поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал смело и преданно идти к реализации своих мечтаний и планов. Поздравление опубликовано на сайте Главы государства.

"Искренне поздравляю всех вас с завершением обучения в учреждениях образования. Это радостное и одновременно волнительное событие. Сегодня перед вами открывается множество неизведанных путей, которыми вы будете шагать к профессиональному самоутверждению, к реализации собственных планов и амбиций. Делайте это смело и самоотверженно, решительно воплощайте мечту во славу Украины", - отметил Порошенко.

Климкин и Сийярто в Берегово торжественно вручили дипломы выпускникам

Он отмечает, что достижения молодого поколения является залогом дальнейшего развития государства и надежной защитой от посягательств российского агрессора на родную землю.

"Убежден, что педагогам и родителям удалось посеять в ваших душах те зерна, будут постоянно проростать стремлением к обучению и самосовершенствованию, уважением к Родине и окружающим, верой в добро и справедливость", - отметил Порошенко.

Глава государства пожелал выпускникам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и неиссякаемой энергии для будущих свершений во имя Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Выпускники, Завершение обучения, Петр Порошенко, Поздравление, Президент Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Сенцов написал кинематографистам из РФ: Спасибо за то, что не молчите День государственной службы: Порошенко поздравил дипломатов Волкер и командующий Нацгвардией провели переговоры

Последние новости

Финский иллюстратор обратил диснеевских героев в настоящих людей (Фото) Самолет с фанатами сборной Перу загорелся в России Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись легковушки и грузовики с мороженым
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
16:30 Ливерпуль предлагает сумасшедшие деньги за игрока Реала
16:27 В Киеве задержан мошенник, завладевший кинотеатром
16:26 Актриса "Секса в большом городе" поделилась фото со своим сыном-трансгендером
16:22 Марадона попытается повлиять на игру сборной Аргентины на ЧМ-2018
16:12 Веселитесь на выходных: вечерние анекдоты 23 июня
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Новости: На Закарпатье неожиданно выпал снег: спасатели эвакуировали детский лагерь
Летний снег в Карпатах: из заснеженных гор спасли детей
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Добавить комментарий
0