Порошенко поздравил выпускников с завершением учебы

Президент Петр Порошенко поздравил выпускников с окончанием учебы и пожелал смело и преданно идти к реализации своих мечтаний и планов. Поздравление опубликовано на сайте Главы государства.

"Искренне поздравляю всех вас с завершением обучения в учреждениях образования. Это радостное и одновременно волнительное событие. Сегодня перед вами открывается множество неизведанных путей, которыми вы будете шагать к профессиональному самоутверждению, к реализации собственных планов и амбиций. Делайте это смело и самоотверженно, решительно воплощайте мечту во славу Украины", - отметил Порошенко.

Он отмечает, что достижения молодого поколения является залогом дальнейшего развития государства и надежной защитой от посягательств российского агрессора на родную землю.

"Убежден, что педагогам и родителям удалось посеять в ваших душах те зерна, будут постоянно проростать стремлением к обучению и самосовершенствованию, уважением к Родине и окружающим, верой в добро и справедливость", - отметил Порошенко.

Глава государства пожелал выпускникам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и неиссякаемой энергии для будущих свершений во имя Украины.