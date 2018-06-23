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Популярное лекарство временно запретили в Украине

Лекарства
17:36 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: По распоряжению Главного госинспектора Украины по контролю качества лекарственных средств в Украине запретили препарат "Комбиспазм".

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила препарат "Комбиспазм". Об этом идет речь в соответствующем распоряжении Гослекслужбы, обнародованном на сайте ведомства.

"Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного средства Комбиспазм ...серии EPD18001A1 производства Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед, Индия, до отдельного решения", - идет речь в распоряжении, что подписала Главный государственный инспектор Украины по контролю качества лекарственных средств Наталия Гудзь. Субъекты хозяйствования, которые хранят, применяют и реализуют лекарственные средства, должны безотлагательно изъять препарат из обращения и поместить его в карантин. Такое решение было принято на основании установления факта несоответствия требованиям метода контроля качества(МКЯ) до регистрационного удостоверения.

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Новости Украины, "Комбиспазм", Запрет, Лекарство, Наталия Гудзь, Украина.
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