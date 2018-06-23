Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Новости: Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Новости: Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018
Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018
Новости: Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
X

Филарет надеется на скорое получение автокефалии

Филарет
17:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Патриарх УПЦ КП Филарет надеется, что томос об автокефалии украинской церкви будет получен уже в июле.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет надеется, что Вселенский патриарх уже в июле примет положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии УПЦ. Об этом Предстоятель УПЦ КП заявил во время поездки на Буковину.

"Мы надеемся, что уже в этом июле состоится Синод Вселенского патриархата, на котором рассмотрят наш вопрос. Все, чего требовал Вселенский патриарх от трех наших церквей - Киевского патриархата, автокефальной церкви и части Московского патриархата - мы выполнили. Президент тоже выполнил, Верховная Рада выполнила, то есть со своей стороны Украина все выполнила... Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Если не в ближайшем месяце, то в этом году. Но рано или поздно мы получим документ о нашей автокефалии", - подчеркнул Патриарх Филарет.

На вопрос о реакции поместных церквей других стран на инициативу Украинской православной церкви Киевского патриархата относительно получения Томоса Вселенского патриарха Филарет ответил: "Я думаю, что если мы получим этот статус, то и другие церкви поддержат... Не все сразу, но со временем присоединятся все".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Автокефалия, Патриарх, Томос, УПЦ КП, Филарет, Церковь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Граждан Украины задержали на переправке нелегалов яхтой в Грецию и Италию Глава МИД убежден, что Украина получит доступ к политзаключенным Сенцов написал кинематографистам из РФ: Спасибо за то, что не молчите

Последние новости

Потрясающие снимки самых роскошных бухт мира (Фото) Южная Корея 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм) Ястремская вышла в финал турнира ITF в Великобритании
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
18:15 В Хмельницкой области люди отравились на поминках
18:13 Шикарная свадьба, на которой одно только платье стоит 14 миллионов рублей (Фото)
18:12 Стаховский вышел в финал Илкли и поборется за первый титул в сезоне
18:10 Эксперты рассказали, как лечить ожоги полости рта
17:57 Пляжный футбол. Сборная Украины по пенальти обыграла Италию в Евролиге
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Добавить комментарий
0