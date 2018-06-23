Филарет надеется на скорое получение автокефалии

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет надеется, что Вселенский патриарх уже в июле примет положительное решение о предоставлении Томоса об автокефалии УПЦ. Об этом Предстоятель УПЦ КП заявил во время поездки на Буковину.

"Мы надеемся, что уже в этом июле состоится Синод Вселенского патриархата, на котором рассмотрят наш вопрос. Все, чего требовал Вселенский патриарх от трех наших церквей - Киевского патриархата, автокефальной церкви и части Московского патриархата - мы выполнили. Президент тоже выполнил, Верховная Рада выполнила, то есть со своей стороны Украина все выполнила... Мы надеемся, что в ближайшее время этот вопрос должен решиться. Если не в ближайшем месяце, то в этом году. Но рано или поздно мы получим документ о нашей автокефалии", - подчеркнул Патриарх Филарет.

На вопрос о реакции поместных церквей других стран на инициативу Украинской православной церкви Киевского патриархата относительно получения Томоса Вселенского патриарха Филарет ответил: "Я думаю, что если мы получим этот статус, то и другие церкви поддержат... Не все сразу, но со временем присоединятся все".