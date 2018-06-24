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Статус участника боевых действий уже получили 234 тысячи военных

Солдат
06:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: С начала проведения боевых действий на востоке Украины государственными наградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих.

Статус участника боевых действий на сегодняшний день получили 234 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины - участников АТО", - сказал спикер.

По информации Департамента кадровой политики Минобороны, с начала проведения боевых действий на востоке Украины государственными наградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины 54 тысячи 555 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины - участников боевых действий.

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Новости Украины, Александр Мотузяник, АТО, ВСУ, Минобороны, Украина.
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