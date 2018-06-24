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ВСУ проводят испытания роботизированного надзорно-огневого комплекса "Охотник"

Надзорно-огневой комплекс "Охотник"
12:12 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Надзорно-огневой комплекс "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушку и тому подобное.

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный надзорно-огневой комплекс "Охотник". Об этом сообщает правительственный портал.

Во время испытаний проверяют его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические, огневые задачи. Разработчики отмечают, что "Охотник" может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушку и тому подобное.

После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине". Соответствующий указ №162 / 2018 от 13 июня обнародован на сайте главы государства.

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Новости Украины, Вооружение, ВСУ, Надзорно-огневой комплекс, Охотник, Различные типы.
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