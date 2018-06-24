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ГСЧС: На Украину надвигаются грозы, ливни, град и шквалы

Дождь
12:26 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах в отдельных областях 24 июня.

Сегодня в отдельных областях Украины ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

"24 июня утром на Левобережье, днем на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве предупредили об изменении гидрологической ситуации.

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"Сегодня, 24 июня на реке Прут на участке Черновцы - госграница, в связи с добеганием паводковой волны ожидается продолжение роста уровней воды на 0,2 - 0,7 м", - отметили в ГСЧС.

"Утром на реке Прут - город Черновцы ожидается прохождение максимального уровня паводка 75 - 125 см над нулем поста, максимальный расход 80 - 190 метров кубических на сантиметр. 23 июня на 8 часов уровень воды на гидропосту Черновцы составлял 58 см над нулем поста", - добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

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Новости Украины, Град, Грозы, ГСЧС, Ливни, Отдельные области Украины, Предупреждение, Сложные погодные условия, Шквалы.
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