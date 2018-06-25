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Супрун рассказала об эпидемии туберкулеза в Украине

Ульяна Супрун
04:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина занимает второе место в Европе по заболеваемости туберкулезом.

На платформе дистанционного обучения Центра общественного здоровья открыт новый учебный онлайн-курс «Инфекционный контроль по туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи».

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

“Этот курс является частью программы повышения квалификации для работников первички, однако участие могут принять все желающие. В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературе и многие полезные ссылки", - написала Супрун.

По ее словам, эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения. Страна занимает второе место в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных на 100 тысяч человек).

“Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть такой, который не поддается лечению даже очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - подчеркнула и.о.министра.

Она отметила, что в Украине за последние 5 лет разработаны и протестированы разные модели предоставления амбулаторной помощи больным туберкулезом. Однако надо еще много работать, чтобы эти модели заработали полноценно. "Дополнительные знания о болезни - один из эффективных путей борьбы с ней", - убеждена Супрун.

Она добавила, что обучение продлится до сентября.

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Новости Украины, Минздрав, МОЗ, Туберкулез, Украина, Ульяна Супрун, Эпидемия.
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