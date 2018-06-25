Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 25.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сийярто озвучил три требования к Украине
Сийярто озвучил три требования к Украине
Новости: Денисовой в РФ отказали в видеосвязи с Сенцовым, фото также не предоставили
Россия отказала Денисовой в видеосвязи с Сенцовым
Новости: Стаховский - победитель турнира в Илкли
Стаховский - победитель турнира в Илкли
Новости: SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy
SpaceX заключила первый контракт на запуск Falcon Heavy
X

Количество украинских студентов за границей выросло почти в 3 раза за 7 лет

Обучение за рубежом
11:12 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что с 2009-2016 годов около 70 тысяч украинских студентов выехали на учебу за границу.

В течение 2009-2016 годов количество украинцев, которые выехали получать высшее образование за границу, выросло почти в три раза. Об этом на открытии Национальной программы стажировок в ЦОИВ сообщил министр экономического развития Степан Кубив.

"С 2009 до 2016 года количество студентов (украинских - прим. ред.) за рубежом выросло на 186%, до около 70 тысяч человек", - сказал Кубив.

Как сообщалось, по результатам исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше, каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад.

В МОН подсчитали, сколько выпускников школ в Украине продолжают обучение

Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов. Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западные страны Европейского Союза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, За границей, Министр экономразвития, Степан Кубив, Украинские студенты, Учеба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Печальная статистика: за 4 месяца в Украине умерло 880 младенцев Поляк установил в Киеве новый рекорд восхождения на небоскреб велосипедом В МОН подсчитали, сколько выпускников школ в Украине продолжают обучение

Последние новости

Нападение на ромский табор во Львове осудил президент ПАСЕ В Китае неизвестный на автопогрузчике въехал в толпу, есть погибший и раненые Стало известно место проведения жеребьёвки второго сезона WBSS
Сегодня читают
01 Япония и Сенегал сыграли вничью на ЧМ-2018
02 ЧМ-2018: Колумбия в ярком стиле разгромила Польшу (Видео)
03 Специалист рассказал, что делать, если ужалила оса или пчела
04 ФИФА открыла дисциплинарное дело против представителей сборной Германии
05 Мужское либидо разбудит трава
Новости сегодня
12:33 Не вышло: канадка потратила кучу денег, чтобы стать похожей на Джоли (Фото)
12:32 Киберспецназ создадут в ЕС
12:16 Ученым удалось воссоздать облик Юлия Цезаря с помощью 3D-моделирования
12:10 Иран - Португалия: где и когда смотреть матч ЧМ-2018
12:06 ФГИ объявил конкурсы на советников по продаже ряда предприятий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эрдоган выиграл президентские выборы
Эрдоган выиграл президентские выборы
Новости: Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Летняя сессия ПАСЕ начинается в Страсбурге
Новости: Сильные наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть жертвы
Сильные наводнения в Индии: дороги превратились в реки, есть жертвы
Новости: Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Меган Маркл допустила грубое нарушение этикета
Добавить комментарий
0