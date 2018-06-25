Количество украинских студентов за границей выросло почти в 3 раза за 7 лет
Новости Украины: Министр экономического развития Степан Кубив сообщил, что с 2009-2016 годов около 70 тысяч украинских студентов выехали на учебу за границу.
В течение 2009-2016 годов количество украинцев, которые выехали получать высшее образование за границу, выросло почти в три раза. Об этом на открытии Национальной программы стажировок в ЦОИВ сообщил министр экономического развития Степан Кубив.
"С 2009 до 2016 года количество студентов (украинских - прим. ред.) за рубежом выросло на 186%, до около 70 тысяч человек", - сказал Кубив.
Как сообщалось, по результатам исследования Института общественных отношений (ISP), проведенного среди украинских студентов в Польше, каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад.
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Возвращение в Украину обдумывает только 7% респондентов. Более 30% анкетируемых после окончания исследований планирует ехать дальше в западные страны Европейского Союза.