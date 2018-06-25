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Ко Дню Конституции назначили дополнительные поезда

украинцам назначили дополнительные поезда
17:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: ”Укрзализныця” назначила 11 дополнительных поездов ко Дню Конституции.

Государственная акционерная компания ”Укрзализныця” для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом ко Дню Конституции Украины назначила 11 дополнительных поездов, а также назначены дополнительные рейсы для графиковых поездов.

Согласно сообщению пресс-службы ”Укрзализныци”, назначены такие дополнительные поезда:

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 249 Киев - Ивано-Франковск из Киева отправится в рейс 28 июня в 15:21 и прибытие в Ивано-Франковск в 04:58. В обратном направлении отправление из Ивано-Франковска 1 июля в 20:57 и прибытие в Киев в 10:28.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытия в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

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Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.

Поезд № 205/206 Киев - Николаев будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 06:22 и прибытие в Николаев в 16:51. Обратно отправление в 10:12 и прибытие в Киев в 20:49.

Поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

Поезд № 201 Днепр - Киев отправится 27 июня в 1:48 из Днепра и прибудет в Киев в 12:00. В обратном направлении 2 июля поезд отправится из Киева в 14:46 и прибудет в Днепр в 01:10.

Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

Поезд № 231/209 Ивано-Франковск - Днепр отправится 28 июня в 15:42 из Ивано-Франковска и в 12:34 прибудет в Днепр. 29 июня в 16:30 поезд отправится в обратном направлении. Прибытие в Ивано-Франковск в 14:32.

Поезд № 168 Львов - Одесса отправится 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибудет в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Также, были назначены дополнительные рейсы графиковых поездов:

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня и 1 июля, обратно 28 и 30 июня и 2 июля. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:04. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Поезд № 736 Киев - Запорожье отправится 30 июня из Киева в 14:47 и в 21:58 прибудет в Запорожье. В обратном направлении: отправление в 22:58 и прибытие в Киев в 06:10.

Поезд № 787 Харьков - Константиновка в дополнительные рейсы отправится 27 и 30 июня. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня и 1 июля в 05:00, прибудет в Харьков в 09:50.

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Новости Украины, Выходные, День Конституции, Праздники, Укрзализныця.
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