Стало известно, сколько украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Так на вопрос "В каком интеграционном направлении должна идти Украина?" 47,3% респондентов выбрали вариант "присоединение к Европейского Союзу"; 11,9% - "присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении", 30,1% - "неприсоединение ни к Европейскому Союзу, ни к Таможенному союзу", 10,1% - не определились со своим мнением, 0,6% - отказались отвечать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии(КМИС).

Также 41,1% украинцев в случае проведения референдума по вопросу вступления в НАТО проголосовали бы "за". "Против" проголосовали бы 30,7%, не принимали бы участия в голосовании - 12,2%. Еще 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопросы.

Опрос проводился с 7 по 21 июня. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) с 4-ступенчатой стохастической выборкой, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.