Программу "Доступные лекарства" ждут изменения

Субвенцию из государственного бюджета в регионы по программе "Доступные лекарства" вскоре заменят на прямые договоры и финансирование непосредственно аптек. Об этом заявил председатель Национальной службы здоровья (НСЗ) Олег Петренко во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

"Нас ждет достаточно существенное изменение в концепции программы "Доступные лекарства", когда это будет не субвенция на регион, а когда любой человек независимо от места своего проживания, если он получила рецепт, выписанный врачом, сможет отоварить его в любой аптеке, которая заключит договор с НСЗ, а НСЗ оплатит эти лекарства в любой аптеке", - сказал он. По словам Петренко, такие изменения планируются с 2020 года, но могут наступить и "немного ранее".

Вместе с тем Петренко подчеркнул, что сейчас 90% лекарств пациенты вынуждены покупать за собственные средства, но заверил, что со временем процент медпрепаратов, финансируемых за счет государства, будет увеличиваться. Как сообщалось, в апреле 2017 года начала работа правительственная программа “Доступные лекарства” - механизм полной или частичной оплаты лекарственных средств, включенных в детализированное описание из бюджета.