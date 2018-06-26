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Программу "Доступные лекарства" ждут изменения

Доступные лекарства
08:48 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В программе "Доступные лекарства" изменится концепция, когда вместо субвенции из бюджета будет заключаться прямой договор с Национальной службой здоровья.

Субвенцию из государственного бюджета в регионы по программе "Доступные лекарства" вскоре заменят на прямые договоры и финансирование непосредственно аптек. Об этом заявил председатель Национальной службы здоровья (НСЗ) Олег Петренко во время расширенного совещания по обеспечению граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

"Нас ждет достаточно существенное изменение в концепции программы "Доступные лекарства", когда это будет не субвенция на регион, а когда любой человек независимо от места своего проживания, если он получила рецепт, выписанный врачом, сможет отоварить его в любой аптеке, которая заключит договор с НСЗ, а НСЗ оплатит эти лекарства в любой аптеке", - сказал он. По словам Петренко, такие изменения планируются с 2020 года, но могут наступить и "немного ранее".

Вместе с тем Петренко подчеркнул, что сейчас 90% лекарств пациенты вынуждены покупать за собственные средства, но заверил, что со временем процент медпрепаратов, финансируемых за счет государства, будет увеличиваться. Как сообщалось, в апреле 2017 года начала работа правительственная программа “Доступные лекарства” - механизм полной или частичной оплаты лекарственных средств, включенных в детализированное описание из бюджета.

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Новости Украины, Аптека, Доступные лекарства, Лекарства, НСЗ, Программа.
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