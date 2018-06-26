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"Без угроз": российского журналиста выдворили из Украины

Евгений Примаков
14:04 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Facebook

Новости Украины: Из Украины выдворили российского журналиста Евгения Примакова, ему запретили посещать Украину 5 лет.

В Украину не пустили российского журналиста, телеведущего, советника спикера Госдумы, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам СМИ Евгения Примакова. Ему запретили въезд в страну сроком на 5 лет.

Об этом сам Примаков сообщил на своей странице в Facebook, где выложил соответствующие документы.

"Меня не пустили в Украину. Сказали, что я представляю угрозу для безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", – сказал Примаков.

Он объяснил, что собирался посетить конференцию ОБСЕ.

При этом Примаков добавил, что украинские пограничники обращались с ним вежливо, "без угроз".

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Новости Украины, Евгений Примаков, Журналист, РФ, Украина.
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