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"Без угроз": российского журналиста выдворили из Украины
Новости Украины: Из Украины выдворили российского журналиста Евгения Примакова, ему запретили посещать Украину 5 лет.
В Украину не пустили российского журналиста, телеведущего, советника спикера Госдумы, главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам СМИ Евгения Примакова. Ему запретили въезд в страну сроком на 5 лет.
Об этом сам Примаков сообщил на своей странице в Facebook, где выложил соответствующие документы.
"Меня не пустили в Украину. Сказали, что я представляю угрозу для безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", – сказал Примаков.
Он объяснил, что собирался посетить конференцию ОБСЕ.
При этом Примаков добавил, что украинские пограничники обращались с ним вежливо, "без угроз".
Telegraf.com.ua