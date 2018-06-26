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Корь в Украине: с начала года умерло двенадцать человек

Вакцинация
20:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Корреспондент.net

Новости Украины: С начала года в Украине от осложнений кори умерли двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

С начала года от осложнений кори умерли двенадцать человек: восемь детей и четверо взрослых.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

При этом отмечается, что на днях от кори умер 8-летний ребенок в Николаевской области.

В сообщении сказано, что больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 3845 человек: 1174 взрослых и 2671 ребенок), Закарпатской (всего 2712 человек: 490 взрослых и 2222 детей), Ивано-Франковской (всего 2464 человек: 704 взрослых и 1760 детей), Одесской (всего 1932 человека: 924 взрослых и 988 детей) областях, в городе Киеве (всего 1649 человек: 1021 взрослый и 628 детей) и в Черновицкой области (всего 1210 человек: 399 взрослых и 811 детей).

В Украине от кори умер еще один ребенок

В Минздраве отмечают, что "корь - опасное и очень заразное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия". При этом отмечают, что дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

В Минздраве подчеркивают, что защитить от болезни может только вакцинация. При этом отмечают, что "вакцина против кори имеется в наличии во всех регионах. Для прививок КПК в Украину сейчас поставляется вакцина ”Приорикс” производства ”Глаксо Смит Кляйн”, она качественная, эффективная и безопасная, предоставляется государством бесплатно".

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Новости Украины, Вакцина, Вакцинация, Корь, Корь в Украине, Минздрав.
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