Геращенко: РФ намеренно срывает договоренности о допуске омбудсменов

Отказ уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в свидании с незаконно осужденным Романом Сущенко свидетельствует о сознательном намерении со стороны РФ сорвать договоренности президентов о "зеркальном" допуске омбудсменов к заключенным.

Об этом сказала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в заметке на Facebook.

"Омбудсвумену Л. Денисовой очередной раз отказано во встрече с Р. Сущенко. РФ сознательно срывает договоренности президентов и игнорирует тот факт, что Путин гарантировал украинскому уполномоченному доступ к политзаключенным", - написала она.

В то же время первый вице-спикер отметила, что украинские власти часто обвиняют в недостаточно активной борьбе за освобождение заложников. "Какие еще факты нужно, чтобы наибольшие критики власти убедились в полной невменяемости Кремля, который блокирует освобождение заложников и политзаключенных, доступ к ним?" - заявила Геращенко.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские власти отказали ей в свидании с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко.

Она обратилась к руководителю Администрации президента РФ Антону Вайне по разблокированию реализации предоставленных ему гарантий допуска ко всем украинским политзаключенным, а также заместителю главы АП - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который "неоднократно подчеркивал, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов".

Как сообщалось ранее, после телефонного разговора президентов Украины и России уполномоченные по правам человека двух стран договорились посетить по 34 заключенных.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными. До сих пор она не смогла посетить ни одного из них.

Российский уполномоченный Татьяна Москалькова прибыла в Киев 26 июня утром. Она уже встретилась с моряками судна "Норд", задержанного в акватории Азовского моря 25 марта под флагом России. К осужденному в Украине крымскому дезертиру Максиму Одинцову ее не допустили, поскольку она не имела всех необходимых документов.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.