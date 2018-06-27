Мосгорсуд: Встреча с Сущенко возможна лишь после вступления его приговора в силу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с осужденным за шпионаж журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - сказала У.Солопова во вторник.

"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может быть разрешен на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко в законную силу", - пояснила она.

Она напомнила, что в настоящее время приговор обжалован как самим Р.Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.

Как сообщалось, о задержании украинского журналиста Р.Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ РФ уведомила 3 октября 2016 года. Ему предъявили обвинение в шпионаже и арестовали. Защитник Марк Фейгин утверждает, что Р.Сущенко, который в течение шести лет проживал во Франции, будучи парижским корреспондентом агентства "Укринформ", неоднократно посещал Россию и во время задержания находился здесь по личным делам - в РФ у него проживают родственники.