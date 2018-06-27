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Турчинов о роли терробороны: Мы должны получить мощную полумиллионную армию

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ВСУ
08:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: СНБО

Новости Украины: Александр Турчинов рассказал о роли теробороны в условиях военного противостояния.

Многоэшелоннная система территориальной обороны, которая создается в Украине, является залогом и фундаментом защиты страны в условиях масштабного военного противостояния.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на полигоне Гончаровское в Черниговской области, где состоялись военные учения по территориальной обороне “Северная крепость-2018”, сообщает пресс-служба СНБО.

"Развитие системы территориальной обороны должно обеспечить в условиях особого периода превращение каждого района, каждого города в неприступную крепость", - заявил Турчинов.

Он добавил, что "мощная многоэшелонная территориальная оборона является залогом безопасности Украины в условиях масштабного военного противостояния".

По словам секретаря СНБО, в каждой области по проекту Генштаба создаются бригады территориальной обороны и отдельные резервные подразделения Нацгвардии и пограничников.

Турчинов подчеркнул, что во время сегодняшних учений ветераны АТО и молодые резервисты бок о бок продемонстрировали свои военные навыки и профессионализм. “Убежден, что в боевых условиях они будут действовать не менее эффективно”, - добавил он.

Секретарь СНБО отметил также, что развитие системы территориальной обороны позволяет подготовить многотысячный дополнительный резерв для Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничных войск. "В результате мы должны получить дополнительную мощную полумиллионную армию, способную надежно защитить Украину от любого агрессора", - заявил он.

Турчинов добавил, что в системе территориальной обороны могут себя реализовать как ветераны АТО, так и молодежь призывного возраста, что является важной составляющей патриотического воспитания".

Секретарь СНБО также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб готовят проект закона "О территориальной обороне Украины", который после одобрения на заседании СНБО будет внесен в парламент

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Новости Украины, Александр Турчинов, ВСУ, Северная крепость-2018, СНБО, Тероборона.
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