В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад

Шесть моряков с судна RS 300-97, задержанного в ноябре 2016 года в Греции, вернулись в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - написал глава МИД в Твиттере в среду.

Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 июня 2018 г.