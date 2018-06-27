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В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад

Павел Климкин
10:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Шесть украинских моряков с судна RS 300-97, задержанного в 2016 году в Греции, вернулись на родину.

Шесть моряков с судна RS 300-97, задержанного в ноябре 2016 года в Греции, вернулись в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись этой ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов", - написал глава МИД в Твиттере в среду.

По его словам, дипломаты работают над тем, чтобы другие украинцы вернулись к своим родным и близким.

Как сообщалось, в Греции в ноябре 2016 года было задержано судно RS 300-97 и семь членов экипажа.

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Новости Украины, Греция, МИД, Моряки, Павел Климкин.
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