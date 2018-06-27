Сильное видео в поддержку Сенцова: кинематографисты поддержали Олега https://telegraf.com.ua/files/2018/06/oop.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/06/oop-567x309.jpg 2018-06-27T10:22:28+03:00 Украина, Общество Украинские кинематографисты – коллеги и друзья режиссера – присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова". https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/4174237-silnoe-video-v-podderzhku-sentsova-kinematografistyi-podderzhali-olega.html

Сильное видео в поддержку Сенцова: кинематографисты поддержали Олега Украинские кинематографисты – коллеги и друзья режиссера – присоединились к акции "Вслух. Читаем рассказы Олега Сенцова". Глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко снялись в видео, в котором прочитали рассказ "Автобиография" с его сборника "Рассказы". Первый видеоролик из серии презентовали 26 июня во время мероприятия на поддержку Олега Сенцова "Идем до конца", организованного Центром информации о правах человека в рамках конференции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Во время мероприятия также состоялись благотворительный сбор средств для семьи Олега Сенцова и просмотр фрагмента ленты Аскольда Курова "Процесс". Собранные во время акции 10 тыс. грн передадут сестре режиссера Наталье Каплан. Чтобы присоединиться к акции, нужно прочитать на камеру рассказы из сборника автобиографических рассказов Сенцова "Расказы" и отправить сообщение на электронный адрес [email protected] com. Инициаторы обещают, что опубликуют каждое полученное видео в социальных сетях, в частности на странице украинской продакшн-компании 435 FILMS в Facebook. Сегодня, 27 июня, под офисом Международного Комитета Красного Креста состоится акция "Спасите узников Кремля". Напомним, по состоянию на 27 июня Олег Сенцов голодает уже 45-й день. Пока достоверной информации о состоянии его здоровья нет. Известно лишь, что это состояние сложное. 20 июня Европейский суд по правам человека обратился к российским властям с просьбой предоставить подробную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова, а также порекомендовал ему прекратить голодовку. Накануне генсек Совета Европы официально попросил президента РФ о помиловании Сенцова, однако в Кремле ответили, что эта просьба не может быть основанием для освобождения украинца. Впоследствии российский омбудсмен сообщила, что Сенцов отказался от встречи с врачами, которых избрали его адвокат и родственники. В ближайшее время она намерена лично посетить режиссера. Также она добавила, что жизни Сенцова ничего не угрожает.