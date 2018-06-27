Погода на выходные: после жары в Украину придет резкое похолодание

На этой недели украинцев ожидают "длинные" выходные. В связи с празднованием Дня Конституции выходные будут с 28 июня по 1 июля. Однако отдых может подпортить погода, которая обещает быть дождливой и прохладной. Жара в четверг сменится резким похолоданием до воскресенья. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В четверг, 28 июня, в Украине преимущественно дожди.

Температура на западе составит от 22 до 26 градусов тепла. На востоке дожди с грозами ожидаются только в Луганской области, воздух прогреется от 33 до 35 градусов.

На севере тоже осадки. Дневная температура от 26 до 33 градусов. В центре дожди с грозами, температура 26-32 градуса с отметкой плюс.

На юге сухо будет только в Херсонской области и оккупированном Крыму. Дневная температура от 28 до 35 градусов тепла.

В Киеве тоже дождливая погода, столбик термометра поднимется от 28 до 30 градусов тепла.

Погода на 28 июня Фото: meteo.gov.ua

Погода в четверг, 28 июня , в городах Украины:

в Киеве - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +29...+31°;

в Виннице - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;

в Луганске - дождь, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Луцке - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;

во Львове - грозовой дождь, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;

в Днепре - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Донецке - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;

в Запорожье - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;

в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +30...+32°;

в Николаеве - дождь с грозой, ночью +23..+25°, днем +32...+34°;

в Одессе - дождь с грозой, ночью +23...+25°, днем +28...+30°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +29...+31;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;

в Симферополе - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;

в Тернополе - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +27...+29°;

в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;

в Херсоне - ясно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;

в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +29...+31°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

В пятницу, 29 июня, погодная картина существенно не изменится. Осадков не будет только на востоке и в оккупированном Крыму. На остальной территории – дожди и грозы. Температура на западе – 22-25, на востоке – 33-35, на севере – 26-33, в центре – 26-32, на юге – 31-35, в Киеве – 28-30 градусов тепла.

Погода на 29 июня Фото: meteo.gov.ua

Погода в четверг, 29 июня , в городах Украины:

в Киеве - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +28...+30°;

в Виннице - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;

в Луганске - ясно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Луцке - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;

во Львове - грозовой дождь, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;

в Днепре - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;

в Донецке - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;

в Запорожье - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;

в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +30...+32°;

в Николаеве - дождь с грозой, ночью +23..+25°, днем +32...+34°;

в Одессе - дождь с грозой, ночью +23...+25°, днем +31...+33°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +29...+31;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;

в Симферополе - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;

в Тернополе - дождь с грозой, ночью 14...+16°, днем +23...+25°;

в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;

в Херсоне - гроза, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;

в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;

в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +29...+31°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

В пятницу, 30 июня, география осадков расширится, а температура воздуха существенно снизится. Сухо будет только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.

Температура на западе – 19-23, на востоке – 30-33, на севере – 26-33, в центре – 21-27, на юге – 24-32, в Киеве – 21-23 градусов тепла.

Погода на 30 июня Фото: meteo.gov.ua

Погода в субботу, 30 июня , в городах Украины:

в Киеве - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +21...+23°;

в Виннице - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +21...+23°;

в Луганске - ясно, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;

в Луцке - ясно, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

во Львове - ясно, ночью +13...+15°, днем +19...+21°;

в Днепре - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +27...+29°;

в Донецке - гроза, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;

в Житомире - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +21...+23°;

в Запорожье - гроза, ночью +21...+23°, днем +30...+32°;

в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;

в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +25...+27°;

в Николаеве - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +28...+30°;

в Одессе - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +24...+26°;

в Полтаве - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +25...+27;

в Ровно - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +24...+22°;

в Симферополе - гроза, ночью +21...+23°, днем +27...+29°;

в Сумах - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +24...+26°;

в Тернополе - дождь с грозой, ночью 13...+15°, днем +21...+23°;

в Ужгороде - ясно, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;

в Харькове - дождь и гроза, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;

в Херсоне - гроза, ночью +21...+23°, днем +30...+32°;

в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +14...+16°, днем +21...+23°;

в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +24...+26°;

в Чернигове - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +23...+25°;

в Черновцах - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +21...+23°.

Второй месяц лета начнется еще большим похолоданием. В воскресенье, 1 июля, гроз не ожидается, однако дожди накроют север, частично запад и центр страны. Температура воздуха в западных областях составит 16-20 градусов, в восточных – 25-28, северных – 17-24, центральных – 20-24, южных – 23-28 в Киеве – 17-19 градусов.

Погода на 1 июля Фото: meteo.gov.ua

Погода в воскресенье, 1 июля, в городах Украины:

в Киеве - дождь, ночью +12...+14°, днем +17...+19°;

в Виннице - дождь, ночью +11...+13°, днем +20...+22°;

в Луганске - ясно, ночью +17...+19°, днем +24...+27°;

в Луцке - дождь, ночью +8...+10°, днем +16...+18°;

во Львове - дождь, ночью +8...+10°, днем +16...+18°;

в Днепре - ясно, ночью +15...+17°, днем +14...+16°;

в Донецке - ясно, ночью +18...+20°, днем +25...+27°;

в Житомире - дождь, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;

в Запорожье - ясно, ночью +17...+19°, днем +26...+28°;

в Ивано-Франковске - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;

в Кропивницком - ясно, ночью +12...+14°, днем +22...+24°;

в Николаеве - ясно, ночью +15..+17°, днем +25...+27°;

в Одессе - ясно, ночью +17...+19°, днем +23...+25°;

в Полтаве - дождь, ночью +12...+14°, днем +20...+22;

в Ровно - дождь, ночью +9...+11°, днем +16...+18°;

в Симферополе - ясно, ночью +19...+21°, днем +25...+27°;

в Сумах - дождь, ночью +11...+13°, днем +18...+20°;

в Тернополе - ясно, ночью 9...+11°, днем +17...+19°;

в Ужгороде - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;

в Харькове - дождь, ночью +15...+17°, днем +22...+24°;

в Херсоне - ясно, ночью +17...+19°, днем +26...+28°;

в Хмельницком - дождь, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;

в Черкассах - дождь, ночью +11..+13°, днем +20...+22°;

в Чернигове - дождь, ночью +11...+13°, днем +18...+20°;

в Черновцах - ясно, ночью +10...+12°, днем +19...+21°.

Напомним, в связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие дни на реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях возможно формирование дождевых паводков.