Погода на выходные: после жары в Украину придет резкое похолодание
Новости Украины: На "длинных" выходных украинцев ждут дожди с грозами и резкое похолодание.
На этой недели украинцев ожидают "длинные" выходные. В связи с празднованием Дня Конституции выходные будут с 28 июня по 1 июля. Однако отдых может подпортить погода, которая обещает быть дождливой и прохладной. Жара в четверг сменится резким похолоданием до воскресенья. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
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В четверг, 28 июня, в Украине преимущественно дожди.
Температура на западе составит от 22 до 26 градусов тепла. На востоке дожди с грозами ожидаются только в Луганской области, воздух прогреется от 33 до 35 градусов.
На севере тоже осадки. Дневная температура от 26 до 33 градусов. В центре дожди с грозами, температура 26-32 градуса с отметкой плюс.
На юге сухо будет только в Херсонской области и оккупированном Крыму. Дневная температура от 28 до 35 градусов тепла.
В Киеве тоже дождливая погода, столбик термометра поднимется от 28 до 30 градусов тепла.
Погода на 28 июня Фото: meteo.gov.ua
Погода в четверг, 28 июня , в городах Украины:
в Киеве - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +29...+31°;
в Виннице - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;
в Луганске - дождь, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Луцке - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;
во Львове - грозовой дождь, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;
в Днепре - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;
в Донецке - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;
в Запорожье - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;
в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +30...+32°;
в Николаеве - дождь с грозой, ночью +23..+25°, днем +32...+34°;
в Одессе - дождь с грозой, ночью +23...+25°, днем +28...+30°;
в Полтаве - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +29...+31;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;
в Симферополе - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Сумах - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;
в Тернополе - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +27...+29°;
в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;
в Харькове - дождь и гроза, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;
в Херсоне - ясно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;
в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +29...+31°;
в Чернигове - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;
в Черновцах - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.
В пятницу, 29 июня, погодная картина существенно не изменится. Осадков не будет только на востоке и в оккупированном Крыму. На остальной территории – дожди и грозы. Температура на западе – 22-25, на востоке – 33-35, на севере – 26-33, в центре – 26-32, на юге – 31-35, в Киеве – 28-30 градусов тепла.
Погода на 29 июня Фото: meteo.gov.ua
Погода в четверг, 29 июня , в городах Украины:
в Киеве - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +28...+30°;
в Виннице - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;
в Луганске - ясно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Луцке - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;
во Львове - грозовой дождь, ночью +14...+16°, днем +23...+25°;
в Днепре - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +31...+33°;
в Донецке - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +16...+18°, днем +26...+28°;
в Запорожье - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +22...+24°;
в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +30...+32°;
в Николаеве - дождь с грозой, ночью +23..+25°, днем +32...+34°;
в Одессе - дождь с грозой, ночью +23...+25°, днем +31...+33°;
в Полтаве - дождь с грозой, ночью +20...+22°, днем +29...+31;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;
в Симферополе - солнечно, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Сумах - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;
в Тернополе - дождь с грозой, ночью 14...+16°, днем +23...+25°;
в Ужгороде - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +23...+25°;
в Харькове - дождь и гроза, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;
в Херсоне - гроза, ночью +23...+25°, днем +33...+35°;
в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +15...+17°, днем +24...+26°;
в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +29...+31°;
в Чернигове - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +27...+29°;
в Черновцах - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.
В пятницу, 30 июня, география осадков расширится, а температура воздуха существенно снизится. Сухо будет только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях.
Температура на западе – 19-23, на востоке – 30-33, на севере – 26-33, в центре – 21-27, на юге – 24-32, в Киеве – 21-23 градусов тепла.
Погода на 30 июня Фото: meteo.gov.ua
Погода в субботу, 30 июня , в городах Украины:
в Киеве - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +21...+23°;
в Виннице - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +21...+23°;
в Луганске - ясно, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;
в Луцке - ясно, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;
во Львове - ясно, ночью +13...+15°, днем +19...+21°;
в Днепре - дождь с грозой, ночью +19...+21°, днем +27...+29°;
в Донецке - гроза, ночью +21...+23°, днем +31...+33°;
в Житомире - дождь с грозой, ночью +15...+17°, днем +21...+23°;
в Запорожье - гроза, ночью +21...+23°, днем +30...+32°;
в Ивано-Франковске - дождь и гроза, ночью +13...+15°, днем +20...+22°;
в Кропивницком - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +25...+27°;
в Николаеве - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +28...+30°;
в Одессе - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +24...+26°;
в Полтаве - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +25...+27;
в Ровно - дождь с грозой, ночью +13...+15°, днем +24...+22°;
в Симферополе - гроза, ночью +21...+23°, днем +27...+29°;
в Сумах - дождь с грозой, ночью +18...+20°, днем +24...+26°;
в Тернополе - дождь с грозой, ночью 13...+15°, днем +21...+23°;
в Ужгороде - ясно, ночью +14...+16°, днем +22...+24°;
в Харькове - дождь и гроза, ночью +19...+21°, днем +29...+31°;
в Херсоне - гроза, ночью +21...+23°, днем +30...+32°;
в Хмельницком - грозовой дождь, ночью +14...+16°, днем +21...+23°;
в Черкассах - дождь с грозой, ночью +17..+19°, днем +24...+26°;
в Чернигове - дождь с грозой, ночью +17...+19°, днем +23...+25°;
в Черновцах - дождь с грозой, ночью +14...+16°, днем +21...+23°.
Второй месяц лета начнется еще большим похолоданием. В воскресенье, 1 июля, гроз не ожидается, однако дожди накроют север, частично запад и центр страны. Температура воздуха в западных областях составит 16-20 градусов, в восточных – 25-28, северных – 17-24, центральных – 20-24, южных – 23-28 в Киеве – 17-19 градусов.
Погода на 1 июля Фото: meteo.gov.ua
Погода в воскресенье, 1 июля, в городах Украины:
в Киеве - дождь, ночью +12...+14°, днем +17...+19°;
в Виннице - дождь, ночью +11...+13°, днем +20...+22°;
в Луганске - ясно, ночью +17...+19°, днем +24...+27°;
в Луцке - дождь, ночью +8...+10°, днем +16...+18°;
во Львове - дождь, ночью +8...+10°, днем +16...+18°;
в Днепре - ясно, ночью +15...+17°, днем +14...+16°;
в Донецке - ясно, ночью +18...+20°, днем +25...+27°;
в Житомире - дождь, ночью +10...+12°, днем +17...+19°;
в Запорожье - ясно, ночью +17...+19°, днем +26...+28°;
в Ивано-Франковске - ясно, ночью +9...+11°, днем +18...+20°;
в Кропивницком - ясно, ночью +12...+14°, днем +22...+24°;
в Николаеве - ясно, ночью +15..+17°, днем +25...+27°;
в Одессе - ясно, ночью +17...+19°, днем +23...+25°;
в Полтаве - дождь, ночью +12...+14°, днем +20...+22;
в Ровно - дождь, ночью +9...+11°, днем +16...+18°;
в Симферополе - ясно, ночью +19...+21°, днем +25...+27°;
в Сумах - дождь, ночью +11...+13°, днем +18...+20°;
в Тернополе - ясно, ночью 9...+11°, днем +17...+19°;
в Ужгороде - ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°;
в Харькове - дождь, ночью +15...+17°, днем +22...+24°;
в Херсоне - ясно, ночью +17...+19°, днем +26...+28°;
в Хмельницком - дождь, ночью +10...+12°, днем +18...+20°;
в Черкассах - дождь, ночью +11..+13°, днем +20...+22°;
в Чернигове - дождь, ночью +11...+13°, днем +18...+20°;
в Черновцах - ясно, ночью +10...+12°, днем +19...+21°.
Напомним, в связи с ожидаемыми сильными дождями в ближайшие дни на реках во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях возможно формирование дождевых паводков.