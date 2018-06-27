Сколько украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви

Почти треть украинцев поддерживают создание в Украине автокефальной поместной православной церкви, вместе с тем, каждый третий гражданин безразличен к этому вопросу, свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно результатам, обнародованным в среду в Киеве, поддерживают идею создания такой церкви 31,3% опрошенных, не поддерживают – 19,8%, равнодушны – 34,7%, затруднились с ответом 14,2% респондентов.

Среди тех, кто поддерживает создание поместной православной церкви, более половины (56%) убеждены, что она должна создаваться на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) с присоединением всех желающих. Вместе с тем, 14% убеждены, что должна создаваться абсолютно новая церковь.

Среди сторонников УПЦ-КП создание поместной церкви поддерживают 45% (не поддерживают 18%), тогда как среди сторонников Украинской православной церкви (Московского патриархата) поддерживают такие действия 23%, не поддерживают – 40% опрошенных.

Каждый второй украинец считает, что к процессу создания автокефальной поместной церкви не должны привлекаться представители власти, 17% считают, что представители власти могут лишь помогать, лишь 7% убеждены, что чиновники должны активно действовать в этом направлении по собственной инициативе.

Опрос проводился 19-25 мая во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование осуществлялось за счет проекта "Программа содействия гражданской активности "Присоединяйся!" (реализуется за средства USAID).