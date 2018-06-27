Полиция обещает защищать ромов по всей Украине

Полиция проведет комплекс превентивных профилактических мероприятий с целью недопущения в будущем фактов нападения на лиц ромской национальности, подобных случившемуся на минувшей неделе во Львове.

Об этом на селекторном совещании с участием руководителей территориальных подразделений заявил начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Князев отметил, что полиция должна сделать все, чтобы защитить ромов по всей территории страны.

Поэтому, по его словам, сотрудники полиции превенции, криминальной полиции, патрульные проведут ряд мероприятий для установления мест проживания и временного пребывания лиц ромской национальности, а также их транзита по стране.

"Мы должны обеспечить их безопасность до тех пор, пока уголовное полиция не отчитается, что источник, инициирующий такие позорные правонарушения у нас в Украине, установлен и локализован", - пояснил глава Нацполиции.

Кроме того, Князев обязал руководителей областных подразделений, где в штате уголовного розыска еще не созданы подразделения по раскрытию преступлений, имеющих признаки нарушения равноправия человека, срочно их создать и отчитаться о выполнении.

Как сообщалось, в ночь на 24 июня группа вооруженных ножами, металлическими трубами и цепями лиц в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь ромов. В результате нападения погиб 24-летний житель Закарпатской области, еще четверо, среди которых 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина, пострадали.

Полиция установила 14 человек, подозреваемых в нападении на ромское поселение во Львове. Восемь подозреваемых, среди которых один 20-летний и семь 16-17-летних юношей, были арестованы.