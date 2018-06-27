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СБУ вновь сымитировала заказное убийство

СБУ
19:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СБУ сымитировала смерть активиста в Черкасской области, чтобы раскрыть заказное убийство трех человек.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины через имитацию смерти общественного активиста, который отстаивал права селян в Черкасской области, предотвратили заказное убийство трех человек и задержали "заказчика" – бизнесмена из Киева.

Как сообщает в среду пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, оперативники спецслужбы установили, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева, семья которого имеет в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей.

"Селяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи. Для устрашения людей киевский бизнесмен заказал убийство трех граждан", - сообщили в СБУ.

Первой жертвой заказного убийства должен был стать представитель общественного объединения "Самооборона Майдана Черкасской области" и волонтер АТО, затем – председатель одного из сельских советов района, а также ее родственник (третья жертва).

"Правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа", - сказано в сообщении.

Для имитации преступления сотрудники контрразведки СБУ организовали "исчезновение" активиста во время следования с работы к месту жительства.

"В дальнейшем в окрестностях Киева осуществлена имитация убийства активиста, выкопана яма для захоронения, на фоне которой, согласно условиям заказчика, осуществлено несколько постановочных фотографий с телом мужчины со следами насильственной смерти", - рассказали в СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали передачу заказчиком после получения "доказательств" совершения убийства 15 тыс. долл. и задержали злоумышленника.

"Благодаря спецоперации Службе безопасности Украины удалось не только предупредить совершение заказного убийства общественного активиста, но и через имитирование преступления выяснить личности следующих жертв и предупредить совершение террористического акта, в частности выстрела из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских голов района", – сказано в сообщении.

Бизнесмену объявлено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Новости Украины, Имитация смерти, СБУ, Убийство, Черкасская область.
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