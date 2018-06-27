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Разведка Минобороны предупреждает об угрозе РФ с территории Беларуси

Военные учения в Беларуси
22:48 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Россия может атаковать Украину с территории Беларуси.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России.

Об этом заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий, сообщает Радио Свобода.

По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Россия проводит на территории Беларуси.

Скибицкий отметил, что в течение 2016-2017 годов на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

"Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует", – заявил представитель ГУР.

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Новости Украины, "Российская угроза", Беларусь, Вторжение РФ, Россия, Угроза РФ, Украина.
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