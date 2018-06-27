Оценивание ВККСУ: Почти двести судей подлежат увольнению

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) продолжает публичное квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности и уже завершила оценивание практически тысячи служителей Фемиды, из которых почти две сотни подлежат увольнению или уже уволены.

"Так, по состоянию на 26 июня 2018г в отношении 994 судей завершено квалификационное оценивание. Из них 805 судей признаны соответствующими занимаемой должности. Другие 189 судей подлежат увольнению или уже уволены, в частности: 87 судей уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания; 102 судьи не подтвердили соответствие занимаемой должности: 74 судьи не прошли экзамены, 28 судей не прошли собеседования с членами Комиссии", - сообщает в среду пресс-служба ВККСУ.

Еще по 144 судьям объявлен перерыв или было отложено рассмотрение вопроса. Одна из самых распространенных причин - имеющиеся выводы Общественного совета добропорядочности, которые не соответствуют установленным требованиям к их предоставления и методологии квалификационного оценки судей.

"По результатам последних нескольких месяцев квалификационного оценивания 189 судей уже уволены или подлежат увольнению. Это значительное количество. А я напоминаю, что 30% судебного корпуса уволилось еще перед оцениванием", - отметил зампредседателя ВККС Станислав Щотка.

"Однако мы снова подчеркиваем, что такие статистические данные не могут объективно сказать - хорошо это или плохо. Речь должна идти не о том, много или мало, а как это повлияет на изменения в судебной системе. Комиссия профессионально и эффективно выполняет свою работу и освещает промежуточные результаты", - отметил он.