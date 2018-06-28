Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах

Министерство образования и науки вместе с Минсоцполитики, Минкультуры и Минмолспорта наработают план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях.

Об этом шла речь 27 июня в МОН во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибуллингу в заведениях образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Мы имеем много наработанного методического материала, разнообразных разработок по антибулингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере. ...Предотвращение буллинга - это прежде всего государственная политика. Мы должны донести до каждого учителя все наши наработки, а также поддерживать его, ведь мы понимаем, насколько это сложный вопрос», - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

Задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды. А научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции и тому подобное.

В министерстве отметили, что уже наработали большое количество методического материала и провели различные мероприятия, посвященные антибуллингу. Например, в конце марта была организована встреча известного австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича с учителями и учащимися общеобразовательных украинских школ.

Другие министерства тоже имеют определенные наработки и предложения. К примеру, Минсоцполитики работает над разработкой концепции по противодействию буллингу, а представители Минкультуры предложили распространять материалы по антибуллингу в подведомственных библиотеках, а также использовать их как коммуникационную площадку.