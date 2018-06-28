Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах
Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах
Новости: Парубий хочет, чтобы США приняли участие в модернизации Украинской ГТС
Парубий хочет, чтобы США приняли участие в модернизации Украинской ГТС
Новости: ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
ЧМ-2018. Результаты матчей 27-го июня
Новости: Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
Мода 2018: как менялись идеалы красоты за последний век (Фото)
X

Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах

Буллинг
05:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Четыре министерства объединят усилия по противодействию буллингу в школах.

Министерство образования и науки вместе с Минсоцполитики, Минкультуры и Минмолспорта наработают план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях.

Об этом шла речь 27 июня в МОН во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибуллингу в заведениях образования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Мы имеем много наработанного методического материала, разнообразных разработок по антибулингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Нашей целью является реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере. ...Предотвращение буллинга - это прежде всего государственная политика. Мы должны донести до каждого учителя все наши наработки, а также поддерживать его, ведь мы понимаем, насколько это сложный вопрос», - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

Задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды. А научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции и тому подобное.

В министерстве отметили, что уже наработали большое количество методического материала и провели различные мероприятия, посвященные антибуллингу. Например, в конце марта была организована встреча известного австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича с учителями и учащимися общеобразовательных украинских школ.

Другие министерства тоже имеют определенные наработки и предложения. К примеру, Минсоцполитики работает над разработкой концепции по противодействию буллингу, а представители Минкультуры предложили распространять материалы по антибуллингу в подведомственных библиотеках, а также использовать их как коммуникационную площадку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Буллинг, Минкультуры, Минмолспорта, Минобразования, Минсоцполитики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Сколько украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви После жары в Украину придет резкое похолодание Сильное видео в поддержку Сенцова: кинематографисты поддержали Олега

Последние новости

Реактор Wendelstein 7-X установил рекорд в области термоядерного синтеза Вотум недоверия правительству Румынии не был утвержден парламентом Смешные и абсурдные фотографии, которые не оставят тебя равнодушным
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 Сербия 0:2 Бразилия: события матча
Новости сегодня
05:14 В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд
04:53 Зажигательный и яркий Рио-де-Жанейро 70-х годов (Фото)
04:50 Патентный спор: Samsung и Apple урегулировали свои разногласия
04:43 Симптомы, при наличии которых пора задуматься о визите к психиатру
04:01 Странный аккаунт в соцсети или смерть тоже любит селфи (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США убеждают Европу сохранить санкции против России
США убеждают Европу сохранить санкции против России
Новости: В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
В Украине реальная зарплата выросла вместе с долгами
Новости: Опубликован закон о запуске работы Антикоррупционного суда
Опубликован закон о запуске антикорсуда
Новости: Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего
Технологии DARPA, которые будут использоваться в боевых машинах будущего
Добавить комментарий
0