Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 28.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Украина отмечает 22-летие своей Конституции
Новости: Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда
Сегодня вступает в силу закон о создании Антикоррупционного суда
Новости: Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба
Ультрас Днепра объявили о создании нового клуба
Новости: Японские исследователи показали летающего робота, трансформирующегося в полете
Японские исследователи показали летающего робота, трансформирующегося в полете
X

Украина отмечает 22-летие своей Конституции

Смотрите фото (7)
День Конституции Украины
08:42 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: 28 июня 1996 в 9 час. 18 мин. Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины.

В четверг, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции.

В этот день 1996 года, в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорного и тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей.

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР «Декларации о государственном суверенитете Украины» - уже в октябре была создана Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе.

В 1991-1996 годах комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они длительное время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления

Самые острые разногласия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы склонялись в сторону преуменьшения роли президентской власти, частнособственнических отношений, за придание одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма.

Правые, в которых объединились представители «партии власти», предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Тем временем в стране действовала Конституция УССР 1978 года, с некоторыми изменениями. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

В целом за Конституцией Украины в ее нынешнем виде - столетия народного законотворчества. Здесь можно вспомнить и «Русскую правду» времен Киевской Руси, казацкие и гетманские конституции, включительно с Конституцией Пилипа Орлика - одной из первых на европейских просторах, и Конституцию Украинского Государства 1918 года. От начала принятия нынешний Основной Закон Украины менялся несколько раз. Сейчас идет конституционная реформа.

Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена довольно жесткая процедура по внесению в нее изменений и дополнений. Для принятия соответствующих изменений в различных ее разделах требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Погода на выходные: после жары в Украину придет резкое похолодание

Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157, вообще не может быть изменена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 28 июня, Верховная Рада, Государственный праздник, День Конституции Украины, Конституция Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Омелян рассказал, куда обращаться с требованиями по ремонту дорог Полиция обещает защищать ромов по всей Украине Сколько украинцев поддерживают создание автокефальной поместной церкви

Последние новости

Рэпер Damso снял клип в Киеве (Видео) Виктория и Дэвид Бэкхем открыли выставку картин в своем магазине Агенство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира
Сегодня читают
01 Сборная Германии определилась с главным тренером после ЧМ-2018
02 Еще одна отставка тренера на ЧМ-2018
03 Ким Кардашьян опубликовала полуголую фотографию, нарушив свое обещание
04 "Челси" предложил € 23 млн за лидера сборной России
05 Сербия 0:2 Бразилия: события матча
Новости сегодня
09:55 Даша Астафьева устроила поцелуи с девушками на своем концерте (Видео)
09:54 В Раде ожидают отчета ОГА по поводу массового отравления детей на Запорожье
09:48 Лидеры страны поздравили украинцев с Днем Конституции
09:44 Англия – Бельгия: когда и где смотреть матч ЧМ-2018
09:33 Золотая молодежь из Венгрии и их беззаботная жизнь (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ливни, грозы и шквалы в Украины: в пяти областях обесточены 144 населенных пунктов
Из-за дождя и ветра обесточены 144 населенных пунктов
Новости: Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Болтон: Позиция США по оккупированному Крыму не изменится
Новости: Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Еще один штат США признал Голодомор геноцидом
Новости: День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
День Конституции Украины 2018: красивые открытки и поздравления
Добавить комментарий
0