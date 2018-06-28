Украина отмечает 22-летие своей Конституции

В четверг, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции.

В этот день 1996 года, в 9 часов 18 минут, после почти суток непрерывной работы, Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Этому судьбоносному событию предшествовали 6 лет упорного и тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей.

Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Радой УССР «Декларации о государственном суверенитете Украины» - уже в октябре была создана Конституционная комиссия. После распада СССР и обретения Украиной независимости в 1991 году стало понятно, что развитие правовой системы в независимом государстве должно осуществляться на собственной основе.

В 1991-1996 годах комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они длительное время обсуждались, дополнялись и дорабатывались.

Самые острые разногласия вызвали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы склонялись в сторону преуменьшения роли президентской власти, частнособственнических отношений, за придание одинакового статуса украинскому и русскому языкам и сохранение автономного статуса Крыма.

Правые, в которых объединились представители «партии власти», предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, обеспечение всей полноты частнособственнических прав, господство украинского языка и ликвидацию автономии Крыма.

Тем временем в стране действовала Конституция УССР 1978 года, с некоторыми изменениями. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию Украины. Документ получил поддержку двух третей депутатского корпуса (315 народных депутатов). В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в составе Украины.

В целом за Конституцией Украины в ее нынешнем виде - столетия народного законотворчества. Здесь можно вспомнить и «Русскую правду» времен Киевской Руси, казацкие и гетманские конституции, включительно с Конституцией Пилипа Орлика - одной из первых на европейских просторах, и Конституцию Украинского Государства 1918 года. От начала принятия нынешний Основной Закон Украины менялся несколько раз. Сейчас идет конституционная реформа.

Примечательно, что в Конституции Украины 1996 года предусмотрена довольно жесткая процедура по внесению в нее изменений и дополнений. Для принятия соответствующих изменений в различных ее разделах требуется от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава Верховной Рады Украины.

Если же изменения отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства, то Конституция Украины, согласно статье 157, вообще не может быть изменена.