Киев и Львов наградили дипломами в ПАСЕ

Украинские города Киев и Львов получили Европейские дипломы, которые являются первым этапом награждения Призом Европы за пропагандирование европейских идей, идеалов и ценностей.

Церемония награждения состоялась во время летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает корреспондент.

«Поздравляю Киев, поздравляю Львов с получением этой награды. Киев - город, где высоко ценятся принципы и ценности Европы, где дважды мы выходили на улицы, чтобы стать на защиту против собственного руководства. Учитывая это, считаю, что этот диплом - это признание наших совместных усилий», - подчеркнул постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба, получая дипломы.

В то же время он выразил надежду, что полномасштабное продвижение европейских ценностей в Киеве, Львове, других городах Европы будет продолжаться.

«Сегодня такие же дипломы получили города из стран-членов ЕС. Это не приз для тех, кто хочет быть европейцем. Это приз для всех городов из всех стран Совета Европы, это надлежащее признание украинских городов», - пояснил дипломат.

Относительно процесса выбора победителей, Кулеба пояснил, что существует детальная методология, отработанная в Совете Европы, которая включает многие факторы, начиная с того, какая политика реализуется в городе, заканчивая тем, как граждане принимают участие в управлении городом.

Как известно, Приз Европы присуждается с 1955 года муниципалитетам за их вклад в развитие, в частности европейского сотрудничества, продвижение европейских принципов и ценностей. Награда состоит из диплома, флага, медали и переходного Приза Европы, а также денежной премии для проведения обучения работников городских голов-лауреатов. Подаваться в качестве кандидатов на получение наград можно постепенно, начиная с первой награды - диплома. Последний этап и самое высокое вознаграждение - Приз Европы. В этом году Приз Европы получил Ивано-Франковск.