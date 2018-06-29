Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС
Италия временно заблокировала все решения саммита ЕС
Новости: Активиста Игоря Мовенко выпустили из симферопольского СИЗО
Активиста Игоря Мовенко выпустили из симферопольского СИЗО
Новости: ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
Новости: ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
ЧМ-2018: результаты всех матчей 28 июня
X

Активиста Игоря Мовенко выпустили из симферопольского СИЗО

Игорь Мовенко
00:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Родные ждали Игоря под стенами СИЗО с 27 июня, они провели там целый день.

Севастопольский активист Игорь Мовенко вышел из СИЗО Симферополя. Его встретили родные и местные активисты.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Мовенко не отпускали из-за того, что приговор «Севастопольского городского суда» не доставили в СИЗО, несмотря на то, что накануне суд «в своем решении об изменении вида наказания постановил выпустить Мовенко немедленно.

26 июня подконтрольный РФ «Севастопольский городской суд» изменил приговор активисту. Ему присудили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Как известно, 4 мая 2018 года Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Игоря Мовенко к 2 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме (ч.2 ст.280 УК РФ). Основой для этого стал комментарий в соцсети, который, по версии следствия, Мовенко опубликовал летом 2016 года в группе «Крым-Украина». В комментарии якобы высказывается мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто принимал участие в оккупации Крыма. Кроме того, Игорю Мовенку ставили в вину размещение украинской символики на его личном велосипеде. Учитывая проукраинскую позицию активиста, уголовное дело против него правозащитники рассматривали как политически мотивированную.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Активисты, Игорь Мовенко, Крым, Новости Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Сразу четыре министерства начали работать над противодействием буллингу в школах Оценивание ВККСУ: Почти двести судей подлежат увольнению Разведка Минобороны предупреждает об угрозе РФ с территории Беларуси

Последние новости

В Запорожской области произошло ДТП с множеством пострадавших Эксперты раскрыли дополнительные свойства нового браслета Xiaomi Mi Band 3 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
Сегодня читают
01 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
02 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
03 Стало известно, где продолжит карьеру Зинченко
04 Модель Андреа Пежич похвалилась шикарной фигурой на пляже (Видео)
05 Экономика Германии понесла потери из-за матча с Кореей
Новости сегодня
01:25 Удивительная и невероятно сложная повседневная жизнь на Филиппинах (Фото)
01:13 Горячая аргентинка Антонела Кавальери - девушка звезды сборной Аргентины (Фото)
01:10 Эксперты назвали продукты с высоким содержанием полезных жиров
00:55 Ученые выяснили, что разрушает романтические отношения
00:39 Уникальная находка: британские археологи нашли часть "тела Бога"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Новости: ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
ГСЧС на 29 июня объявила штормовое предупреждение
Новости: Помпео собирается в КНДР
Помпео собирается в КНДР
Новости: Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)
Американские военные разработали уникальное колесо–трансформер для бездорожья (Видео)
Добавить комментарий
0