Активиста Игоря Мовенко выпустили из симферопольского СИЗО

Севастопольский активист Игорь Мовенко вышел из СИЗО Симферополя. Его встретили родные и местные активисты.

Об этом сообщает Громадське радіо.

Мовенко не отпускали из-за того, что приговор «Севастопольского городского суда» не доставили в СИЗО, несмотря на то, что накануне суд «в своем решении об изменении вида наказания постановил выпустить Мовенко немедленно.

26 июня подконтрольный РФ «Севастопольский городской суд» изменил приговор активисту. Ему присудили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

Как известно, 4 мая 2018 года Гагаринский районный суд Севастополя приговорил Игоря Мовенко к 2 годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме (ч.2 ст.280 УК РФ). Основой для этого стал комментарий в соцсети, который, по версии следствия, Мовенко опубликовал летом 2016 года в группе «Крым-Украина». В комментарии якобы высказывается мнение о необходимости насильственных действий в отношении тех, кто принимал участие в оккупации Крыма. Кроме того, Игорю Мовенку ставили в вину размещение украинской символики на его личном велосипеде. Учитывая проукраинскую позицию активиста, уголовное дело против него правозащитники рассматривали как политически мотивированную.