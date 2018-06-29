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Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках

На приеме у врача
11:57 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Министерство здравоохранения заключило договоры в рамках первой волны с 12 частными клиниками и врачами-ФЛПами в разных регионах Украины.

По словам и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, украинцы могут заключить договор с врачом, в том числе и в частных клиниках.

"В рамках первой волны заключены договоры с 12-ю частными клиниками и врачами-ФЛПами из разных регионов Украины! Это означает, что каждый может выбрать там своего врача так же, как в коммунальной амбулатории или поликлинике и лечиться бесплатно", - написала Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, благодаря реформе здравоохранения государство впервые начинает направлять финансирование и в частные медучреждения.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины отметила, что 12 частных клиник и врачей-ФЛПов, с которыми заключили договоры, будут получать финансирование по таким же тарифам, что и коммунальные амбулатории и поликлиники.

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"Все пациенты, которые подписали декларации с врачами, получат услуги первичной медицинской помощи бесплатно, ведь за них заплатит Национальная служба здоровья", - подчеркнула и.о. главы Минздрава. Перечень этих клиник и врачей-ФЛПов можно посмотреть на сайте Минздрава Украины.

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Новости Украины, Врачи-ФЛП, Декларация с врачом, Договор, Минздрав, Частные клиники.
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