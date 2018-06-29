Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Геращенко: Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях осенью
Геращенко: Фриш посетит тюрьмы на оккупированных территориях осенью
Новости: Динамо нашло нового тренера
Динамо нашло нового тренера
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
X

Прогноз погоды в Украине на 30 июня: ожидается неустойчивая погода

Лилия под дождем
13:29 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: В Украине 30 июня во всех областях пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шкалы.

В ближайшие сутки, 30 июня, над Украиной сохранится влажная воздушная масса, а холодный воздух с северо-запада будет вытеснять жару на восток, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и большинстве северных областей ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди; температура ночью 13-18°, днем 16-22°. На остальной территории - кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-22 м/с, температура ночью 17-22°, днем 25-30°.

Ветер южный, в западной половине страны северо-западный, 7-12 м/с.

На западе Украины дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градуса.

В Карпатах дождь. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины дожди и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +22…+26 градуса.

В центре Украины грозы. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25 градуса.

На востоке Украины дожди и грозы. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градуса.

На юге Украины местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18…+22 градуса, днем +25…+30 градусов.

В Крыму дожди с грозами. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +27…+29 градуса.

В Киеве - дожди, грозы, местами сильные дожди, температура ночью 16-18°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года в день 30 июня самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,1 градусов жары 1898 году, самая низкая - ночью в 1894 году на отметке 7,6 градусов выше ноля.

Непогода в Украине: обесточено 204 населенных пункта в 7 областях

29 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 22°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, 30 июня, Грозы, Дневная температура, Дожди, Ливни, Погода в регионах Украины, Погода на 30 июня в Украине, Прогноз погоды в Украине.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды на 29 июня в Украине: жару разбавят грозовые дожди Минобразования разместило инструкции, как пользоваться электронным кабинетом Украина отмечает 22-летие своей Конституции

Последние новости

В Греции произошли сильные наводнения: улицы напоминают реки Специалисты назвали неожиданную причину старения НБУ вводит плату за подкрепление банков монетами
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
Новости сегодня
14:03 КПП "Рафах" на границе Египта и Сектора Газа закрыли
14:00 Ибрагимович прокомментировал выход сборной Швеции в плей-офф ЧМ-2018
13:56 "Украинские" статьи закона о ИНП может оценить Конституционный суд Польши
13:45 Сегодня Apple iPhone исполнилось 11 лет
13:43 Злоумышленник, угрожая топором, изнасиловал женщину
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери
Порошенко призывал мир отреагировать на освобождение заключенных в РФ
Новости: Непогода в Украине: обесточено 204 населенных пункта в 7 областях
В Украине обесточены 204 населенных пункта
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: 16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
16-летний сын Джонни Деппа тяжело болен
Добавить комментарий
0