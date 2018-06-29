Прогноз погоды в Украине на 30 июня: ожидается неустойчивая погода

В ближайшие сутки, 30 июня, над Украиной сохранится влажная воздушная масса, а холодный воздух с северо-запада будет вытеснять жару на восток, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, Винницкой и большинстве северных областей ожидаются дожди с грозами, местами сильные дожди; температура ночью 13-18°, днем 16-22°. На остальной территории - кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-22 м/с, температура ночью 17-22°, днем 25-30°.

Ветер южный, в западной половине страны северо-западный, 7-12 м/с.

На западе Украины дожди, грозы. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градуса.

В Карпатах дождь. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градусов.

На севере Украины дожди и гроза. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +22…+26 градуса.

В центре Украины грозы. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +23…+25 градуса.

На востоке Украины дожди и грозы. Температура воздуха ночью +21…+23 градуса, днем +29…+31 градуса.

На юге Украины местами дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18…+22 градуса, днем +25…+30 градусов.

В Крыму дожди с грозами. Температура воздуха ночью +19…+21 градусов, днем +27…+29 градуса.

В Киеве - дожди, грозы, местами сильные дожди, температура ночью 16-18°, днем 19-21°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве с 1881 года в день 30 июня самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,1 градусов жары 1898 году, самая низкая - ночью в 1894 году на отметке 7,6 градусов выше ноля.

29 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре возле Киева 22°.