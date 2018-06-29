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В аэропорту Туниса застряли сотни украинских туристов

Украинские туристы не могут вылететь из Туниса в Харьков
15:22 Сегодня Телеграф
Фото: Monastir Habib Bourguiba International Airpor

Новости Украины: В Тунисе в аэропорту находятся 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

В аэропорту Монастырь в Тунисе в течение вторых суток находятся около 300 украинских туристов, которые не могут вылететь в Харьков.

Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на ТСН.

Как рассказали сами пассажиры авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице компании Insight Holidays не выполняют своих обязанностей по возврату граждан Украины домой.

Отмечается, что часть туристов остается в аэропорту Монастырь без информации о запланированном вылете. Другая группа туристов должна была вылететь еще в 7:35 28 июня, их доставили в отель в городе Сус.

"Ничего не обещают. Говорят кто что – кто-то обещает вылет, кто-то говорит – сегодня вылета не будет",– рассказывают туристы.

В консульстве Украины в Тунисе сообщают, что причиной задержки рейса является отсутствие топлива для заправки самолета. По информации правительства, туроператор обязан решить сложившуюся ситуацию в течение нескольких часов.

"Сейчас консульство занимается решением этой проблемы. Туроператор обещает решить ситуацию через несколько часов, однако больше деталей будет доступно позже", –отметили в консульстве.

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Новости Украины, Аэропорт, Аэропорт Монастырь, Тунис, Харьков.
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