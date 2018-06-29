Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
Новости: В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети

Смотрите фото (4)
Место ДТП
19:01 Сегодня Телеграф
Фото: Mediafax.ro

Новости Украины: В Румынии, недалеко от города Констанца, автобус с 60 украинскими попал в ДТП.

В Румынии автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети - попал в ДТП недалеко от н.п. Михаил-Когэлничану в округе Констанца, в результате аварии трое детей госпитализированы.

Как сообщает  Украинская правда со ссылкой на местное издание Mediafax.ro, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет.

Остальные пассажиры автобуса, которые не нуждались в госпитализации, были доставлены в Михаил-Когальничану.

Отмечается, что пассажиры возвращались в Украину из Болгарии.

По данным полиции, причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины, в результате чего автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. В отношении водителя ведутся следственные действия и рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, Болгария, ДТП, Румыния, Украинцы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля Активиста Игоря Мовенко выпустили из симферопольского СИЗО Киев и Львов наградили дипломами в ПАСЕ

Последние новости

Михайлюк: Для меня адаптация к защите на уровне НБА будет довольно легкой На Донбассе боевики били из минометов и применили танк, ранен боец Пол Маккартни побывал на шоу Carpool Karaoke и исполнил легендарные песни
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Нанизал авто на отбойник: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
Новости сегодня
20:27 Приянка Чопра повезла парня знакомится с родителями в Индию
20:25 Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность
20:22 Макрон подвел итоги двухдневного саммита стран ЕС: говорил о Минске
20:20 Оккупанты затеяли в Крыму новую "стройку века"
20:13 В Кремле сообщили, о чем будут говорить Путин и Трамп в Хельсинки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Добавить комментарий
0