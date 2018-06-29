В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
Новости Украины: В Румынии, недалеко от города Констанца, автобус с 60 украинскими попал в ДТП.
В Румынии автобус с 60 украинскими туристами, 49 из которых - дети - попал в ДТП недалеко от н.п. Михаил-Когэлничану в округе Констанца, в результате аварии трое детей госпитализированы.
Как сообщает Украинская правда со ссылкой на местное издание Mediafax.ro, травмы получили девочки 10, 13 и 14 лет.
Остальные пассажиры автобуса, которые не нуждались в госпитализации, были доставлены в Михаил-Когальничану.
Отмечается, что пассажиры возвращались в Украину из Болгарии.
По данным полиции, причиной аварии стали действия водителя - 52-летнего гражданина Украины, в результате чего автобус съехал с проезжей части и опрокинулся. В отношении водителя ведутся следственные действия и рассматривается вопрос об открытии уголовного дела.