Безвиз с Антигуа и Барбуда вступил в действие

В пятницу, 29 июня, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбуда. Соответствующее соглашение было подписано 5 февраля 2018 года в Вашингтоне.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

"Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы, въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении.

Если же продолжительность поездки превышает 90 дней, независимо от цели поездки, украинцы должны получить визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на территорию страны.