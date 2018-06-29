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Безвиз с Антигуа и Барбуда вступил в действие

Антигуа и Барбуда
22:27 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Твиттер

Новости Украины: Заработал безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбуда.

В пятницу, 29 июня, вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Антигуа и Барбуда. Соответствующее соглашение было подписано 5 февраля 2018 года в Вашингтоне.

Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

"Согласно положениям Соглашения, граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы, въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", – говорится в сообщении.

Если же продолжительность поездки превышает 90 дней, независимо от цели поездки, украинцы должны получить визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на территорию страны.

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Новости Украины, Антигуа и Барбуда, Безвиз, Украина.
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