Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина покинула десятку самых опасных стран
Украина покинула десятку самых опасных стран
Новости: Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Китай отменит ограничения на иностранные инвестиции
Новости: ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости: Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
Большую часть углерода во Вселенной обнаружили в "космической смазке"
X

Украина покинула десятку самых опасных стран

Украина
07:58 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Украина согласно данным организации Institute for Economics and Peace покинула десятку самых опасных стран мира.

Украина поднялась заняла 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира.

Об этом говорится в перечне стран, составленном организацией Institute for Economics and Peace, пишет "Левый Берег".

По сравнению с 2017 годом Украина поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных стран мира.

Рейтинг Global Peace Index составлен на основе 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Для составления рейтинга были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Также авторы рейтинга учли такие показатели как степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.

Стоит отметить, что самый худший показатель Украины - "очень низкий" уровень мира.

Как указывают авторы рейтинга, что в 2018-м глобальный уровень мира ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. В частности, в 2018 году 92 страны показали ухудшение показателей мира, 71 страна - улучшение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Опасные страны, Рейтинг Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля Активиста Игоря Мовенко выпустили из симферопольского СИЗО

Последние новости

Белла Хадид засветилась в слишком откровенном наряде Долгополов снялся с очередного турнира Фото всемирно известных мужчин в отделении полиции (Фото)
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
03 Правила общественного туалета: чего боятся мужчины
04 Как американский лимузин спаровали с белорусским трактором (Видео)
05 ЧМ-2018: где и когда смотреть матчи 1/8 финала 30 июня
Новости сегодня
09:14 Регина Тодоренко разочаровала поклонников странным образом
09:12 Экс-игрок сборной Украины - о трансфере Мораеса в Шахтер
09:00 Гассиев: Я был готов драться с Усиком где угодно
08:48 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
08:46 Борьба с мигрантами: Швеция усиливает контроль в аэропортах
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Польза чернослива для организма человека
Польза чернослива для организма человека
Добавить комментарий
0