Украина покинула десятку самых опасных стран

Украина поднялась заняла 152-е место в рейтинге уровня безопасности среди 163 стран мира.

Об этом говорится в перечне стран, составленном организацией Institute for Economics and Peace, пишет "Левый Берег".

По сравнению с 2017 годом Украина поднялась на две позиции, покинув десятку самых опасных стран мира.

Рейтинг Global Peace Index составлен на основе 23 качественных показателей из авторитетных источников.

Для составления рейтинга были проанализированы три составляющие: уровень социальной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов. Также авторы рейтинга учли такие показатели как степень милитаризации общества, уровень криминальности, количество терактов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность и тому подобное.

Стоит отметить, что самый худший показатель Украины - "очень низкий" уровень мира.

Как указывают авторы рейтинга, что в 2018-м глобальный уровень мира ухудшился на 0,27%, что стало четвертым годом ухудшения. В частности, в 2018 году 92 страны показали ухудшение показателей мира, 71 страна - улучшение.