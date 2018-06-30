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Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы

Пенсии
13:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Повышение пенсий происходит автоматически, ресурсы бюджета вкладываем в благосостояние граждан.

Повышение пенсий в Украине уже происходит автоматически - без манипуляций и исключительно на основе законодательных норм и возможностей бюджета, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает в субботу "Урядовый портал", премьер напомнил, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повысили пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года повышены пенсии военным пенсионерам. С 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

"Важно, что повышение пенсий происходит автоматически. Без манипуляций. Будем направлять ресурсы бюджета, в том числе и на социальные вопросы", - сказал В.Гройсман.

В этом контексте глава правительства напомнил, что наполнению бюджета способствуют инициативы правительства по детенизации экономики, в том числе инициатива "Украина без контрабанды".

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Повышение пенсий, Украина.
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