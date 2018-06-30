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Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей

Дети в воде
15:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В июне в водоемах утонули 12 детей, четверо погибли в результате падения из окон.

Только в июне из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей, четверо погибли в результате падения из окон многоэтажек, заявляют в Нацполиции Украины.

«Только за первый летний месяц из-за отсутствия должного контроля со стороны взрослых в водоемах утонули 12 детей. Также есть пять случаев падения детей из окон многоэтажек, четыре из которых - летальные. Поэтому ювенальным полицейским необходимо усилить разъяснительную работу не только среди детей, но и среди взрослых », - цитирует департамент коммуникации Нацполиции заместителя главы Нацполиции - руководителя патрульной полиции Александра Фацевича.

По его словам, только за июнь в полицию поступило 803 обращения о пропаже детей, 789 из них – разыскали. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено уже более полутора тысяч родителей.

А. Фацевич подчеркнул необходимость усиления профилактической работы с детьми, в том числе ч учетом того, что почти 550 тыс. детей планируют отдохнуть летном в 704 оздоровительных учреждениях

"Мы должны приложить все усилия, чтобы сделать каникулы безопасными", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

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Новости Украины, Дети, Нацполиция, Пляжный сезон, Утопленники.
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