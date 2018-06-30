Новости общества

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 30.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Гройсман рассказал о приоритетном проекте 2018
Гройсман рассказал о приоритетном проекте 2018
Новости: Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Нацполиция предупреждает: только за июнь утонуло 12 детей
Новости: Франция 0:0 Аргентина: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Франция 0:0 Аргентина: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
Ученые выяснили, что ветряные посадочные модули смогут работать на Марсе
X

Гройсман рассказал о приоритетном проекте 2018

Владимир Гройсман
16:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Гройсман рассказал о приоритетном проекте по восстановлению международной дороги М-03.

Международная автотрасса Киев - Харьков - Довжанский определена одним из приоритетных проектов 2018 года.

Информацию об этом Премьер-министр Владимир Гройсман разместил на своей странице в Facebook.

"Международная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Это стратегическая дорога, которая соединяет Восток и столицу страны и совпадает с самым длинным транспортным коридором Европы. Его восстановление определили одним из приоритетных проектов этого года", - говорится в заметке.

Гройсман также отметил, что продолжаются ремонтные работы на нескольких участках автодорог в Донецкой области.

"В Донецкой области работами охватили несколько участков. Проводят и капитальный, и текущий средний ремонт. Последовательно восстанавливают отрезки, чтобы соединить качественной дорогой с соседней Харьковской областью", - написал Премьер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Владимир Гройсман, М-03, Ремонт дорог.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Украина покинула десятку самых опасных стран Безвиз с Антигуа и Барбуда вступил в действие В Румынии перевернулся автобус с украинцами

Последние новости

Постол рассказал, что будет делать после поражения от Тейлора Дефицит углекислого газа: В Британских пабах не хватает пива Вышло заявление о том, что показ "Индианы Джонса" отложен на год
Сегодня читают
01 Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
02 Легкое похудение: отличный способ, как скинуть лишний вес
03 Лидер сборной Германии - о трагическом вылете команды с ЧМ-2018
04 Конгрессмен США: Встреча Трампа с Путиным в Хельсинки это насмешка над историей
05 Роналду поразил фанатов зажигательным танцем (Видео)
Новости сегодня
17:11 Леся Никитюк похвасталась стройными ногами на снимке в Батуме
17:02 “17 лет в футболке “бьянконери”: Буффон попрощался с Ювентусом
17:02 В Молдове убит сын известного политолога и бывшего посла РМ в России
16:48 Всеукраинский Совет Церквей присоединился к призыву освободить Сенцова
16:28 Визажист превращает свое лицо в удивительные оптические иллюзии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Украины напоминает о достижениях пенсионной реформы
Гройсман напоминает о достижениях пенсионной реформы
Новости: Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта
Новости: Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новое изобретение от украинской команды TechNovator
Новости: Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
Эксперты рассказали, как стать еще красивее благодаря кокосовому маслу
Добавить комментарий
0