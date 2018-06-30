Гройсман рассказал о приоритетном проекте 2018

Международная автотрасса Киев - Харьков - Довжанский определена одним из приоритетных проектов 2018 года.

Информацию об этом Премьер-министр Владимир Гройсман разместил на своей странице в Facebook.

"Международная дорога М-03 Киев-Харьков-Довжанский. Это стратегическая дорога, которая соединяет Восток и столицу страны и совпадает с самым длинным транспортным коридором Европы. Его восстановление определили одним из приоритетных проектов этого года", - говорится в заметке.

Гройсман также отметил, что продолжаются ремонтные работы на нескольких участках автодорог в Донецкой области.

"В Донецкой области работами охватили несколько участков. Проводят и капитальный, и текущий средний ремонт. Последовательно восстанавливают отрезки, чтобы соединить качественной дорогой с соседней Харьковской областью", - написал Премьер.