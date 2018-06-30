УПЦ МП грозит "кровопролитием" в случае автокефалии Киевского патриархата

Митрополит Иларион заявил, что предоставление УПЦ автокефалии "может привести к кровопролитию".

Об этом глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заявил в интервью греческому агентству церковных новостей "Ромфеа", пишет Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс-Религия".

"Филарет ... говорит о том, что как только будет создана эта новая церковная структура, в нее должны будут перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра", - отметил Иларион и добавил, что это "может привести к трагическим последствиям, так как верующие просто не отдадут лавры".

"Сейчас около 50 храмов канонической Украинской церкви незаконно захвачены раскольниками (УПЦ КП - ред.), совершается насилие над православными верующими. А если раскольники начнут захватывать лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь", - заявил Иларион.

Ранее Иларион заявлял, что в случае получения Томоса может быть создана уния между православными, католиками и греко-католиками. Также он заявлял, что кроме УПЦ (МП) в Украине "нет и не может быть канонической православной Церкви".