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Сегодня в Украине празднуют День Военно-морских сил

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил
09:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: 1 июля отмечается День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил установлен в соответствии с указом Президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997.

В этот день на прежних кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

День ВМС ВС Украины был установлен по просьбе Военного Совета Военно-Морских Сил, в честь первых широкомасштабных учений украинского военного флота «Море-96» (30 июля - 1 августа 1996), указом Президента от 17 августа 1996 года. Празднование дня ВМС стало всенародным осмотром боевой готовности украинского флота и определением его авторитета, как в Севастополе, так и в Украине в целом. Кроме того, оно показало победу не только военных моряков, а всего украинского народа в изнурительной борьбе за флот, за право Украины быть морской державой.

Впоследствии, согласно указу президента Ющенко от 24 марта 2006 года День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года начали отмечать в последнее воскресенье июля.

В 2015 году мы снова вернулись к празднованию Дня Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в первое воскресенье июля. Примечательно, что на июль приходятся самые значимые даты в истории украинского военного флота.

Так, 5 июля 1918 года был обнародован закон об униформе для украинского флота; 18 июля 1918-го состоялось принятие закона о Военно-морской флаг Украины; того же июля 1918 было создано постоянно действующее соединение Военно-морского флота Украинского государства - бригада тральщиков. 21 июля 1992 года сторожевой корабль СКР-112 поднял украинский флаг и перешел под юрисдикцию Украины, а 30 июля 1996 состоялись первые оперативно-тактические учения ВМС Украины под флагом Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Море-96".

А если смотреть в глубь веков, то нельзя не упомянуть морской поход и блестящую победу киевского князя Олега под Константинополем в июне - июле 907 года. Сейчас, в связи с российской оккупацией Крыма, штаб ВМС Украины находится в Одессе. Вместе с тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают и работники морского и речного флота.

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Новости Украины, 1 июля, Армия, ВМС, Военный флот, ВСУ, День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил.
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